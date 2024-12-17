跨越傳統晚禮服的進階挑戰！Smoking Jacket和Layering打扮 ，發掘紳士優雅的一面

上回談到男士們出席婚禮、酒會應盡量避免廉價俗氣的租借西裝（傳送門），從適當的物料入手，訂製或選購傳統Tuxedo／Dinner Jacket也肯定出不了亂子。可是Play Safe以外，事實上還有進階版、更添趣味的變奏選項，男士們不妨從這些方向發掘紳士另類優雅的一面。

Smoking Jacket—即是晚禮服（Dinner Jacket）的前身，誕生自十九世紀中期的英國，屬從前紳士於家中宴客晚飯、享受雪茄時穿著的服飾。現在購買Vintage來穿可算極致傳統又充滿玩味，欣賞衣衫上的細節亦是一大樂趣，例如以前的真絲衣領手感高級，加上奢華的手工盤鈕或繡花圖案，視覺效果叫人驚艷，又能慢慢細味背後的歷史故事。

當然，一百年前的古著Smoking Jacket剪裁或尺碼未必人人適合，市面上仍有不少牌子例如英國Favourbrook有專門推出Evening Wear，齊備傳統Shawl Lapel及手工鈕扣細節之餘，更融入了時尚剪裁與較易配搭的色系，大大減低新入門人士要挑戰傳統的風險。

在洋服世界要拿捏玩味往往是非常困難，細節稍稍Over過多、顏色艷麗過龍了就頓時變成Show-off。所以尚有些牌子提供較低調的Smoking Jacket選擇，比方說只有一枚盤鈕，點到即止，無反袖亦無袋邊繡花的款式，可能經已符合大部份男士的需要。

最後還可參考Ralph Lauren最喜歡的Layering穿著方法，在Tuxedo／Dinner Jacket外面披上大毛衣、大褸或皮褸等等Overcoat，其實也算不上甚麼創新嘗試，從前在十九世紀的歐洲也流行這類晚間禦寒打扮，散發非凡紳士氣派同時又實用保暖。