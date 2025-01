一張唱片見證一個時代：《巴布狄倫：搖滾詩人》喚起的嬉皮時尚

如果問起筆者對於Bob Dylon的第一印象,也就會想起〈Blowin’ in the Wind〉以及那個麂皮褸配Levi’s牛仔褲造型,即是1963年的黑膠唱片〈The Freewheelin'〉封面照,亦成了《A Complete Unknown》的電影宣傳照,因為這個造型實在是太深入民心的早期Bob Dylon,大概是在他變成黑色打扮之前。

