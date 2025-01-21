一張唱片見證一個時代：《巴布狄倫：搖滾詩人》喚起的嬉皮時尚

真人真事改編電影的優勢是容易能引起觀眾共鳴，情節理所當然叫人信服，名人傳記電影就更厲害，角色的外形個性早已在大眾心目中烙下印象，餘下的便看飾演者發揮。下個月將會在香港上映的美國音樂人Bob Dylon傳記電影《巴布狄倫：搖滾詩人》（A Complete Unknown），令喜愛Folk Rock、古著時尚的人熱切期待，閉上眼都感受到木結他、口琴聲與皮褸牛仔褲交織的畫面。

如果問起筆者對於Bob Dylon的第一印象，也就會想起〈Blowin’ in the Wind〉以及那個麂皮褸配Levi’s牛仔褲造型，即是1963年的黑膠唱片〈The Freewheelin'〉封面照，亦成了《A Complete Unknown》的電影宣傳照，因為這個造型實在是太深入民心的早期Bob Dylon，大概是在他變成黑色打扮之前。

Timothée Chalamet擁有的俊美臉孔與歐洲人氣質其實完全不像Bob Dylon，但他的演技叫人充滿信心，論神似的話應該非Austin Abrams莫屬（民眾心中的準選角），而這樣的選角結果在於電影公司的商業考量亦不無道理，與其選個活像Bob Dylon卻無叫座力的演員，還不如選個當紅萬人迷去演。

這類明星招徠電影充滿宣傳價值，時裝品牌當然不會錯失機會，有份參與製作電影戲服的Levi’s就搶灘成功，旗下高級線Levi’s Vintage Clothing推出了《A Complete Unknown》的特別版麂皮褸及牛仔褲，還附上樂譜及紀念印刷品，充滿質感的全套包裝，背後故事就是最強的軟性宣傳。像Bob Dylon這麼一個音樂人，隨性創作的曲詞能夠緊扣時代，喚起越戰、嬉皮文化又帶動了很多重要的社會遊行事件，即使後來的風格有所轉變，成就還是超越了流行曲本身。