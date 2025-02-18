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18/02/2025

最夢幻的英國紳士回歸！Dunhill Fall Winter 2025/26：一場剪裁輪廓工藝的低調對話

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  • 汝勤

    汝勤

    本地設計師(MADE IN EDEN)、手作人(EDEN CRAFTS WORKSHOP)及紳士文化平台(WALKING DAPPER)的左腦，主張在細節中透現文化內容，從音樂、電影、歷史、人文...多角度品嚐每個時尚風貌，在現代與傳統的互相激盪之下，道出你我他身上每件服裝的背後故事。

    The Dapper Style

    逢周二更新

　　有些牌子總給人強烈的既定印象，例如是Dunhill的典雅紳士味，往往有別於Paul Smith的花肖公子或Gieves & Hawkes的商務氣息，即使早幾年創意總監Mark Weston將服裝風格變得街頭休閒，顏色明顯更Bold又帶未來感，品牌個性也好像無在消費者心目中產生改變。直至Simon Holloway接手「尋根」找回品牌DNA，著重工藝細節、歷史內涵，上月於米蘭時裝周發表的Fall Winter 2025/2026就好像回到原點，似乎便是大家最想見到的Dunhill。

 

 

　　Simon Holloway是非常著重物料材質的設計師，這可算是一眾奢侈品牌真正分勝負的關鍵。隨著主流風格走向貼地Streetwear，一般的人造織維風褸、休閒褲實在跟luxury定價不成正比。倒有少數像Simon Holloway，早在於Agnona時代已堅持採用天然面料，即使要混入人造纖維亦嚴選Recycled nylon／polyester。到今季Dunhill當然無令人失望，Cotton velvet、Wool、Cashmere的高級質感與垂墜感叫人眼前一亮。顏色組合方面，墨綠與酒紅、淺藍與啡黃等看似懷舊的組合，此刻卻充滿新鮮感又別具紳士氣派。

 

 

　　整個系列是一場低調的對話，設計師全心將力度放在剪裁輪廓的工藝，沒有先聲奪人的意念噱頭，創意都用在結構造工上。例如將不同Smoking／Dinner jacket的領型或腰帶細節混合，以及造出復古味濃的軟結構、斜肩線膊頭，明顯的Rope-shoulder又有別於當下流行的休閒西裝，整體線條帶有強烈的1930年代裁縫影子。

 

 

　　提到復古，Simon Holloway曾透露有參考過Duke of Windsor的著裝風格，這位品味過人的英國皇族曾為現代男裝定下基調，Dunhill今季的格仔單褸配燈芯絨褲造型，不論款式還是顏色配搭，也活像Duke of Windsor當年的打扮，只是將歷史照片裡的貴族度假畫面，換成今時今日米蘭的時裝舞台。

 

 

　　設計師重視品牌Heritage的心意，可以從系列裡的經典Timeless產品看出來，很多款大褸似是由過往設計中獲取靈感，更加非常聚焦在內裡反轉視人的效果，尤如創辨人Alfred Dunhill早期的代表作Double Faced Car Coat一樣，經過百多年後的今日依然洋溢獨到美學，精緻華麗製作能夠敵過一切時間考驗。

 

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