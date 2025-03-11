奧斯卡2025：男裝造型焦點是它！看Adrien Brody、Colman Domingo衣領上的特色小襟針

收看奧斯卡頒獎禮的一大樂趣是觀賞演員明星的紅地毯打扮，每次也滿有新鮮感。今年的紅毯上，很難將注意力從男星們的衣領移走，因為大部份出色造型裡都有一個耀眼的Brooch／Lapel Pin，本作為終極點綴，它卻反而變了主角。Colman Domingo配戴的金絲帶Boucheron襟針就叫人目不暇給，據知這枚是1956出產的古董，簡單俐落設計，完美呼應著他身穿的Valentino綁帶款西裝。

談到Valentino西裝便不得不提Omar Apollo，這個頭紗配波點裇衫、絲巾的造型將會成為經典，時尚媒體對此掌聲不絕。個人認為設計師Alessandro Michelle由任職Gucci到Valentino時期都總帶幾分童話色彩，加上優雅的裁縫造工更似Wes Anderson電影裡跳出來的角色。這次Omar Apollo全身打扮配上Chopard襟針充滿華麗氣派，雌雄莫辨又美艷動人，對於他出演的《Queer》深具代表性。

穿晚禮服（Tuxedo/Dinner Jacket）配戴Lapel Pin其實並非指定動作，因為男裝晚禮服以簡約設計為主，尤其是Shawl Collar衣領大多沒有鈕眼，無預期被穿上襟針。而且領口多以細滑精緻的真絲綢緞製作，強行刺上扣針的話會留下孔洞。所以傳統紳士會在有鈕眼的禮服衣領上才配戴飾物，比較多用鮮花作為襟花，領底會有條繩固定花的支幹，像Jeff Goldblum這樣傳統地使用襟花，在奧斯卡當晚現場也是較少見的。

當晚尚有大量男星的首飾襟針穿搭示範，其中以Adrien Brody那枚最為巨型，出自Bespoke（高級訂製）珠台設計師品牌Elsa Jin，配上Giorgio Armani西裝可算是在傳統上尋求突破，因為他將扣針戴在右邊，有別於一般男士戴在左邊，而且衣領明明有鈕眼卻沒有使用，反而是直接扣在右邊胸前的布料上，在他憑《粗獷派建築師》（The Brutalist）再次拿下最佳男主角獎項的一刻，相信觀眾聽他謝詞時目光也離不開這個精彩細節。