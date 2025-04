英國古著遊：拜訪百年吊帶老牌Albert Thurston廠房、參觀從零開始的鞣製過程！沿路踏上伯明翰美食之旅

Albert Thurston選料嚴謹,主要採用意大利牛革並以天然植物鞣製,由皮革部件到車縫織帶皆在自家廠房內完成所有工序,全部師傅也是經驗匠人,每件製成品氣派超然,難怪深得荷李活影圈的厚愛,007及多個經典電影主角也是用Albert Thurston,我們更在物料倉庫遇到《Killers of the Flower Moon》Leonardo DiCaprio那款啡色直間吊帶。

