羅拔迪尼路新戲《黑道中人》：罕有Souvenir Shirt古著現身大銀幕！體驗半世紀時尚演變進程

萬眾電影迷期待、由Robert De Niro（羅拔迪尼路）主演的新戲《黑道中人》（The Alto Knights）剛於上月放映，以他的自述式手法演繹黑幫老大發跡故事，叫人不禁期待會是《盜亦有道》（Goodfellas）（1990）甚至《教父》（The Godfather）（1972）一樣的經典！外界更加聚焦在這位戲劇大師如何一人分飾兩角，但單純以美學觀賞角度而言，全片穿插從1910至1950年代整整半世紀的服飾設定，時尚演進過程的體驗足以令人嘆為觀止。

整體而言筆者偏好電影的上半段，青少年階段的主角造型有著較多發揮，試想像1920-30年代的美國男裝就像個文化大熔爐，匯聚了意大利、愛爾蘭與本土風格，擺脫了黑色調子主導的紳士洋服時代，開始擁抱鮮豔色彩及圖案風貌，單是從布料染色和質感已可見到明顯分別。相比之下，電影中後段步入1950年代的造型設定就較為普通，幾乎九成是Polo shirt與灰色西裝組合。

全片的造型亮點，是飾演酒保的Belmont Cameli身穿那件1950’s Souvenir shirt！這件原版古著來自二戰後的駐日美軍手信，筆者在兩年前也有在專欄分享過這種「洋風和魂」裇衫由於太過罕有而暫時又不算熱門收藏，在歐美古著圈只會偶爾見到，認知度及不上日本古著店，這回在荷李活電影登場更可能是史上首次，戲服造型師Jeffrey Kurland可算繼《鄧寇克大行動》（Dunkirk）（2017）、《TENET天能》（Tenet）（2020）之後再次驚艷大銀幕。

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《黑道中人》：上映日期未定