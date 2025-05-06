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06/05/2025

舒適與時尚兼備：鈎織Polo Shirt到短袖Summer Knits，夏天織物首選！

#Trending Items #夏天織物 #Polo Shirt #Summer Knits #鈎織
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  • 汝勤

    汝勤

    本地設計師(MADE IN EDEN)、手作人(EDEN CRAFTS WORKSHOP)及紳士文化平台(WALKING DAPPER)的左腦，主張在細節中透現文化內容，從音樂、電影、歷史、人文...多角度品嚐每個時尚風貌，在現代與傳統的互相激盪之下，道出你我他身上每件服裝的背後故事。

    The Dapper Style

    逢周二更新

　　普遍人對織物的印象是「冬日限定」，但筆者覺得夏天才是針織的天下，當一般T-shirt、背心顯得了無新意的時候，不少品牌的Resort Collection其實在默默地展露誠意，以下幾種舒適又充滿造型感的夏天織物，時尚之餘更具工藝欣賞價值。

 


Dolce & Gabbana SS25

 

　　在云云奢侈品牌的針織當中，Crochet（鈎織）可算近年定價最高最熱門，這種獨特織法能夠帶來強烈的立體線條與質感，用來製作Polo Shirt、Pullover都非同凡響，如喜歡款式簡單卻又在製作上別出心裁，而且不介意偏厚重一點的夏天衫，Crochet肯定是筆者推介的首選。

 


AMIRI SS25

 

　　談到Summer Knits當然不少得短袖Shirt或者扁領Camp shirt，這些鮮豔拼色組合、方正Boxy剪裁、保齡球裇細節大部份是來自1950年代的美國Rockabilly風格，數年前筆者也有介紹過一些專門的牌子，幾年後的今日是更多品牌加入戰陣，在選擇眾多的情況下，大家可以不仿在物料上更挑剔講究一點了。

 

Read more織物絕非冬天限定！舒適又具造型的Summer Knits，炎夏清新之選！

 


MSGM SS25

 

　　最後是很多人視為夏天必備的橫間水手衫Sailor/ Breton Stripe Tee，同樣存在著形形式式的織法，有的講究橫間數量、歷史典故設計，有的講究版型剪裁上的觀感，彼此都在傳統與時尚之間拿捏，但提到近年最有趣是流行營造錯視效果，如製作成Print tee是相當容易，但試想像全作是俐落完整的織物就更顯誠意了，盡顯背後製作團隊的功架。

 

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