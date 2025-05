首部香港古著書面世：精選70+本地珍藏古著，集六位本地藏家之大成！

幾位作者更走訪多地宣傳新書並作交流,剛完成的首站是位於美國的古著盛事Inspiration LA。新書發佈會反應不俗,得到各地收藏家熱烈支持,例如HTC 創辦人Zip Stevenson和《Jeans of the Old West》的作者Michael A Harris都是圈內極具影響力人士,還有展覽會創辦人Rin Tanaka自己亦撰寫過多本關於皮褸及Rockabilly的名著,相信很多人最初接觸古著時也是拜讀他們的作品。

即使在網上資訊發達的年代,國際間的時裝與古著業界依然依賴書籍文獻,不少收藏家或生產者更將之視為工具書。早年有歐美的古著皮褸、工裝巨著出版過,近年有日本Berberjin店主藤原裕撰寫的牛仔聖典最為人熟悉,剛剛香港亦終於推出了第一本古著書籍《Vintage Style Research Archive Vol. 1: The Golden Age of Hong Kong Vintage Collectors》,由英國時裝學者Mohsin Sajid率領項目ENDRIME® 籌劃出版!