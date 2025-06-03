真正香港製造！本土三方聯乘推限量利工民裇套裝：跨時空發掘亨利恤的可塑性

還記得小時候經過上環的利工民，總被那傳統的店面與櫥窗吸引著，非常好奇為何不時聽人提起秋蟬、金鹿這些名字，那時我對利工民款式的印象是舊電影裏的「扣鈕裇」。到長大後才知道原來這叫亨利恤（Henley Shirt），利工民出品更是百分百香港情懷。這間百年老店至今依然堅持本地生產，最近推出了懷舊又創新的限量聯乘，由古著研究組與Leather Healer、取社商店共同發售，雙色利工民裇連書冊《Vintage Style Research Archive Vol 1: The Golden Age of Hong Kong Collectors》套裝，新舊玩味跨時空登場！

兩款亨利裇的獨特之處除了是香港製造，更是發揮了利工民百年技術的精髓，單純以手工剪裁再用上7部古董衣車縫紉，全程不用啤刀不用電腦車，可想像耗時多出普通製作工序的幾倍。據筆者所知，多年來不少時裝牌子曾覓求合作亦均被利工民拒絕，由本地收藏家發起的古著研究組的自家款式能夠順利誕生，還要是第二度發行全新配色，相信籌備過程絕不容易。

款式設計上，這款利工民以1940年代英國皇家空軍的亨利裇為參考原型，最明顯特色是整體外觀版型呈T字，平膊設計和束袖束腰剪裁亦十分突出，細看之下又見精緻的撞色車線及背面的「龜背」補強，盡顯裁縫手工感。布料用上日本進口的高級純棉，洗水質感與磅數雖然有別於WW2 RAF undershirt，但就較適合外穿配搭，而胸前排鈕拼布也保留了適量的二戰軍裝味道。

這次的利工民裇兩件連書冊套裝屬限量發行，於5月31日起在銅鑼灣Leather Healer及太子取社商店正式開售，先到先得，當天更舉行三方聯乘派對及Instagram直播活動。見幾位店主、版主的穿搭示範便知道亨利裇的可塑性，吊帶工裝、民族牛仔、軍褲布鞋抑或西裝皮鞋，有待大家發掘最適合自己的一套配搭。