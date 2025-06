真正香港製造！本土三方聯乘推限量利工民裇套裝：跨時空發掘亨利恤的可塑性

還記得小時候經過上環的利工民,總被那傳統的店面與櫥窗吸引著,非常好奇為何不時聽人提起秋蟬、金鹿這些名字,那時我對利工民款式的印象是舊電影裏的「扣鈕裇」。到長大後才知道原來這叫亨利恤(Henley Shirt),利工民出品更是百分百香港情懷。這間百年老店至今依然堅持本地生產,最近推出了懷舊又創新的限量聯乘,由古著研究組與Leather Healer、取社商店共同發售,雙色利工民裇連書冊《Vintage Style Research Archive Vol 1: The Golden Age of Hong Kong Collectors》套裝,新舊玩味跨時空登場!

