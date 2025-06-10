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10/06/2025

佬物與潮物的一線之差！ Sling bag掀起時尚新風潮，是紳士皮具年輕化的跳板？

#Insider #佬物 #時尚 #潮物 #Mix & Match #單肩包 #Sling bag #紳士 #皮具
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  • 汝勤

    汝勤

    本地設計師(MADE IN EDEN)、手作人(EDEN CRAFTS WORKSHOP)及紳士文化平台(WALKING DAPPER)的左腦，主張在細節中透現文化內容，從音樂、電影、歷史、人文...多角度品嚐每個時尚風貌，在現代與傳統的互相激盪之下，道出你我他身上每件服裝的背後故事。

    The Dapper Style

    逢周二更新

　　最近見香港區Montblanc找來一眾新世代演員宣傳最新的單肩包款式，這個「Extreme 3.0」系列貴為品牌的熱賣之作，當然受到一定重視。事實上歐洲的百年紳士皮具牌子面對年輕化市場，新一代消費者對公事包、行李箱等大形皮具的需求大減，反而輕盈纖巧、仿如造型Layering效果的小袋包才對口味。本來充滿「佬味」的單肩包，近年應運而生成為街頭時尚皮具。

 

 

　　說是「佬物」，很大程度是基於單肩包的實用性。日本戶外袋包匠牌Master-piece多年來主力製作這類產品迎合當地市場，很多男士會踏單車上學或上班，而單肩斜揹的小袋是最適合不過，所以日本百貨公司的紳士皮具樓層總是有數之不盡的單肩包選擇，眾多品牌之中還是以Master-piece最為風格時尚並不時推出聯乘系列，相比之下Porter Yoshida的款式設計還不及它的變化多端。

 

 

　　筆者一向覺得單肩包很有非常亞洲人的時尚影子，反觀歐美地區，這種Sling bag/crossbody始終屬於配搭產品，LV、Celine、Gucci、Burberry等品牌每季只會有一件半件坐鎮，款式與結構設計總是大同小異，始終近幾季的天橋舞台是大袋的世界。至於市面上的實際情況，它的影響力與普及性可能還不及Y2K風格的Fanny pack。雖然偶爾會見到女裝的Styling，但往往是小數傾向中性的產品線，而尺寸上仍是存在一點局限，只有「小廢包」看上去比較順眼，過大的話就太明顯是男裝女穿了。

 

 

　　在單肩包這個類型上，佬物與潮物僅存一線之差，尼龍物料、爬山繩之類的野外風格款式還好，一旦皮料壓花過於Fancy、五金配件太耀眼，就很容易變成鴨寮街大叔…街頭時尚往往是講求用家的青春魅力來駕馭。

 

 

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