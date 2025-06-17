西裝配Cap帽！90年代的美國街頭時尚，成為了現今「西裝友」的隨性穿搭指南？

打吠要費時，皮鞋拋光要費力，裇衫要預先燙好，還講究跟西裝的配襯，仍未提到袖口鈕與皮帶… 有時候要穿起一套完整Full suits出門難免有點壓力，幸好在八、九十年代誕生了「西裝配Cap帽」的另類時尚，節省疏頭、Gel頭的寶貴時間，為趕時間出門的西裝友製造了Comfort zone，懶洋洋的隨性感覺又令人非常舒暢，一試回不了頭。

如果要追溯這種風格的出處，筆者認為是屬於美國的街頭時尚。還記得Wim Wenders的經典公路電影《巴黎，德州 》（Paris, Texas） （1984），男主角出場的紅色Cap帽配西裝造型非常怪異，但整片的美學風格卻令一切協調，現在看起來簡直覺得是前衛又具品味，儘管導演或美指可能並無刻意安排，純綷隨心地由觸覺出發，但效果實在叫觀眾難忘。

來到九十年代的香港有《回魂夜》（1995）做代表，周星馳的造型設定明顯是參考《這個殺手不太冷》（Léon ）（1994），但將冷帽變成Cap帽可謂神來之筆。雖然上身不是西裝褸而是大褸，但整個洋服風格配搭街頭時尚是異曲同工，衝突感與造型感並存，就如戲中峰迴路轉的情節一樣，令人充滿意外驚喜，Oversized大褸配Cap帽更是近年不斷出現在天橋模特身上的風格。

回到重點那頂Cap帽，為何紅色總是熱門首選？大概是受Ivy League、Preppy風格影響。以前的美國大學生會隨意將運動衫與洋服正裝混搭，而紅、白、藍又是1950年代常見的青年服裝色譜，與上一代男士的黑或灰色西裝形成強烈對比。現今這個風格代表有取社店主 Brian，打著隨性的Four-in-hand領呔，Button-down裇衫配帆布鞋，仿如日本雜誌裡的學院風街拍。當然，紅色Cap帽的代表尚有其他名人，風格效果可能只是一線之差，最終還看穿著者的個人品味吧。