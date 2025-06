奢侈Summer Knits：真正有機棉料、嚴守公平貿易原則，是永續時尚的基本！

布料以外,奢侈Summer knits還講求「Responsible craftsmanship」,例如製作於葡萄牙Guimarães地區的品牌Portuguese flannel,就確保生產商講求公平貿易原則,由工匠至整條供應鏈也能得到合理待遇,高級技藝換來相對質素的生活條件。也許還有部份人認為在淘寶搜相似圖片便能購得廉價替代品,但以上的環保價值及奢侈情感肯定蕩然無存,大家記得睜開雙眼理性消費,You get what you pay for!

