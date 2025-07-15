被Chanel收購後，Orlebar Brown品牌再進化？真正奢侈的Resort Wear本該是這樣！

走休閒Resort Wear 路線的奢侈時裝牌子，面對每季要在形象框架下推陳出新的壓力，多多少少會有叫人失望的時候，但只要成長性夠強便自然有翻身之日。來自倫敦Notting Hill的品牌Orlebar Brown，在二千年代以推出優雅剪裁泳褲打響名堂，一系列Polo、tee亦極緻masculine，只不過如此美學持續十年就出事了，當其他牌子流行Boxy fitting、Camp shirt配高腰褲之際，Orlebar Brown依然堅持「緊身爆肌」，還有多年前那個對自家招牌泳褲造成殲滅性破壞的007 Print簡直令人費解。

到2018年被Chanel收購，Orlebar Brown好像產生了微妙變化，在布料及拼色設計方面多花了心思，令人尷尬、難以配搭的Print也逐漸減少。終於到上年徹底與主流美學接軌，真正成為具備奢侈氣派的Resort wear，一系列Crochet、Silk shirt的出現算對得住價錢了，由宣傳照到穿搭Lookbook也明顯脫胎換骨。今年的色譜更以1970年代的Palm Springs作靈感，又圍繞著Bryan Ferry、David Hockney等傳奇人物的經典風格用色，整個Branding的品味提升到另一層次。

除了形象塑造，現在的Orlebar Brown更會聚焦在匠氣的造工細節，例如將Broderie Anglaise（通花繡）應用到男裝Camp shirt，圖案特別在意大利印刷，來自藝術家Sarah Graham於2020年的畫作Anemone Coronaria II，整體質量提升換來是以前零售價的四級跳，可是卻立即能夠與Bode甚至Dolce & Gabbana的製作效果睇齊，叫人非常期待這個品牌往後的成長發展。