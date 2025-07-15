Fashion
The Dapper Style
Fashion News Trending Items Mix & Match Celebrity Style Shopping Guide Brand Story

15/07/2025

被Chanel收購後，Orlebar Brown品牌再進化？真正奢侈的Resort Wear本該是這樣！

#男士穿搭 #Trending Items #男裝 #Orlebar Brown #Fashion #Fashion News #Chanel
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 汝勤

    汝勤

    本地設計師(MADE IN EDEN)、手作人(EDEN CRAFTS WORKSHOP)及紳士文化平台(WALKING DAPPER)的左腦，主張在細節中透現文化內容，從音樂、電影、歷史、人文...多角度品嚐每個時尚風貌，在現代與傳統的互相激盪之下，道出你我他身上每件服裝的背後故事。

    The Dapper Style

    逢周二更新

　　走休閒Resort Wear 路線的奢侈時裝牌子，面對每季要在形象框架下推陳出新的壓力，多多少少會有叫人失望的時候，但只要成長性夠強便自然有翻身之日。來自倫敦Notting Hill的品牌Orlebar Brown，在二千年代以推出優雅剪裁泳褲打響名堂，一系列Polo、tee亦極緻masculine，只不過如此美學持續十年就出事了，當其他牌子流行Boxy fitting、Camp shirt配高腰褲之際，Orlebar Brown依然堅持「緊身爆肌」，還有多年前那個對自家招牌泳褲造成殲滅性破壞的007 Print簡直令人費解。

 

 

　　到2018年被Chanel收購，Orlebar Brown好像產生了微妙變化，在布料及拼色設計方面多花了心思，令人尷尬、難以配搭的Print也逐漸減少。終於到上年徹底與主流美學接軌，真正成為具備奢侈氣派的Resort wear，一系列Crochet、Silk shirt的出現算對得住價錢了，由宣傳照到穿搭Lookbook也明顯脫胎換骨。今年的色譜更以1970年代的Palm Springs作靈感，又圍繞著Bryan Ferry、David Hockney等傳奇人物的經典風格用色，整個Branding的品味提升到另一層次。

 

 

　　除了形象塑造，現在的Orlebar Brown更會聚焦在匠氣的造工細節，例如將Broderie Anglaise（通花繡）應用到男裝Camp shirt，圖案特別在意大利印刷，來自藝術家Sarah Graham於2020年的畫作Anemone Coronaria II，整體質量提升換來是以前零售價的四級跳，可是卻立即能夠與Bode甚至Dolce & Gabbana的製作效果睇齊，叫人非常期待這個品牌往後的成長發展。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

《專訪》陸叔：ATMXJ邊隻要買邊兩隻要避，泡泡瑪特點部署► 立即收看

我要回應
更多The Dapper Style文章
You May Also Like
#男士穿搭 #Trending Items #男裝 #Orlebar Brown #Fashion #Fashion News #Chanel
More on Fashion

版主留言

放大顯示
精選影片
Screen Sensations

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood mapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

etnet.com.hk