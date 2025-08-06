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06/08/2025

雨後皮具保養教室：貂鼠油VS綿羊油分別是甚麼？鞋膏不要用來擦手袋！

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  • 汝勤

    汝勤

    本地設計師(MADE IN EDEN)、手作人(EDEN CRAFTS WORKSHOP)及紳士文化平台(WALKING DAPPER)的左腦，主張在細節中透現文化內容，從音樂、電影、歷史、人文...多角度品嚐每個時尚風貌，在現代與傳統的互相激盪之下，道出你我他身上每件服裝的背後故事。

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    逢周二更新

　　最近連綿不斷的雨水為很多皮具愛好者帶來擔憂，筆者聽到身邊有朋友希望為淋過雨的手袋進行保養，以防待乾後出現裂痕。此屬正確做法，因為水分揮發後會一併帶走皮革中的油分，嚴重可引致乾裂。只不過大家用來滋養皮革的產品就要小心選擇了，以下是三款看似相近、不時叫人混淆的保養品，大家使用前肯定要分清楚。

 

 

鞋膏（Shoe Cream）

 

　　不少男士家裡都會有瓶鞋膏看門口，太太更偶爾會拿來搽手袋，一物多用。事實上，這種 Shoe Cream 並非一般的 Leather Cream。首先，它具備補色效果，購買時要小心配色；也正如 Shoe Polish 一樣含有顏料，跟布料磨擦下會沾到掉色。試想像你揹上身的手袋隨時有可能掉色到衣物，就知道不應亂用了。當然，你是可以選擇透明無色的，但過一陣子皮革表面會泛起一層白蠟霧，需要定期進行拋光。始終這些鞋膏鞋蠟本來的設計只是針對皮鞋，並非萬能應用在手袋、皮褸甚至真皮傢俱之物。

 

 

 

貂鼠油（Mink Oil）

 

　　不用我多介紹，單純滋養保護手袋的話，用貂鼠油是最簡單直接。很多網店、超市百貨或坊間的補鞋店均有販售，日本 Columbus 或美國 Red Wing 出品的最為普遍常見，大家也不妨試多幾個牌子，膏狀或者噴霧裝的，例如 Angelus、Fiebing’s 或者較奢侈品定位的 Saphir。雖然滋潤皮革的功能大同小異，可是在光亮度的追求上能夠滿足不同預期。Saphir Mink Oil 特別混合了綿羊油（Lanolin）成分，因此同時具備拋光功效，這個特質亦非常接近下一款要介紹的產品。

 

 

綿羊油 （Lanolin）

 

　　女士們可能有接觸過綿羊油護膚品，它同樣可出現於皮具保養品，一般呈膏狀（Cream），用法跟 Mink Oil 差不多。特別之處是綿羊油具備瞬速提升光度的功能，薄塗一層後再用棉布打圈幾下，即能立刻拋光。所以如果追求皮具光亮潤澤感的話，筆者最推介使用它。綿羊油來自毛裡的油脂，在盛產羊毛製品的地方，例如澳洲，便出產很多綿羊油護膚品。然而，在西方國家 Lanolin 皮具保養品遠不及 Mink Oil 普及，談論度亦極低，感覺上是在中國較常見出產，因此可以選擇的牌子也就只有那幾個了。

 

　　對於本文未有談及的皮具護理產品，歡迎參閱 7大護理方法 及近兩年流行的 4種護理產品。 

 

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