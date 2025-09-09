新一季Levi’s Blue Tab報到：延續日本丹寧傳統工藝的歐式單品

談起對丹寧（Denim）的地域印象，相信很多香港人會立即聯想起日本，這種源於法國、普及於美國的工裝布料，在近代被日本製衣業發揚光大，忠實還原歷史抑或顛覆性創造都真的少不了。百年牛仔品牌LEVI’S的高端系列Blue Tab便正是採用日本工藝，以時尚切入點塑造出全新面貌，踏進這Blue Tab Chamber預覽館就仿如置身《Twin Peaks》 Red Room，徹底被迷幻色調與濃厚質感氣氛包圍著。

先聲奪人是Blue Tab系列的工藝氣派，除了大家預期的洗水技術，還有在牛仔套裝（Double denim look）上的圖案刺繡，整套褸、褲組合充滿天橋味道。布料方面由日本Kaihara名廠織造，當年可是第一間成功模仿美國丹寧布的業界巨頭，算得上復刻日牛風潮的起點，今時今日的頂尖紡紗技藝、霜絮效果亦一一展示在這系列牛仔產品上。

女裝款式上，最吸引筆者是機車風格的牛仔連身服（Jumpsuits），將這陽剛又帶50年代情懷的男裝視覺轉移到女裝上是非常有趣。異曲同工是這件「Santa Fe Shank」孖襟外套，大概參考了美國海軍的Pea coat樣式，捨棄了平時慣用的橙黃撞色車線，改用配色車線加上超寬闊且帶弧度的剪裁，效果耳目一新，又呼應著今季海員風格的設定。

男裝款式當中有能夠滿足各式要求的布邊（Selvedge）牛仔褲，不同褲型剪裁、洗水或火車軌效果對應不同穿著者的口味，上衣方面最有驚喜是Raglan sleeves的牛仔大褸，無肩線設計對於街頭風格的Oversized穿搭是一流，有些時候，這種偏離美式風格的歐洲紳士款式，能夠跟牛仔布帶來衝突感、擦出火花，有別於常見的工裝定番，給牛迷一個跳出框架的機會。

是次體驗館尚有其他精彩環節，例如貓記紮作的裝置藝術作品，糅合本土傳統工藝、和風構圖美學與美國丹寧靈魂，以牛仔布交織出浮世繪中的巨浪。展覽中的整個全新Blue Tab系列亦即將陸續登場，上文提及的刺繡套裝更是限量發行，鍾情日本工藝的朋友記得留意了！