一年一度的倫敦獨立設計師職人巡禮！親訪 MADE LONDON 盛事，在古老教堂中尋寶

上年看過英國時裝數據分析大行公布，有指疫情後消費者拒絕再依賴網上購物，開始出現實體消費捲土重來的趨勢，除了見到各大品牌在商業大街設店、擴充業務，時裝業界的展銷會及獨立設計師市集亦舉行不斷，一年一度的MADE LONDON便是介乎兩者之間的Craft fair，雲集不少歐洲設計師與工藝品牌，當中很大部分並不活躍於網店，這一點就更吸引大家前來實體購物。

由於需要邀請柬或者購票進場，MADE LONDON的產品是比較有質素保證，活動場地One Marylebone前身是1826建成的Holy Trinity Church，加上Evening drinks的環節更令人覺得體驗非凡。展場總共佔地三層，設計類型涵蓋時裝飾物、木工家品、印藝畫作到高級珠寶，滿足不同價位市場的產品或訂製服務，大家都很享受這種由獨立設計師主導的活動。

同場遇上香港設計品牌The Polska Traveller，所展示的新系列有別於其銅鑼灣店的款式。這些純銅或純銀飾物全部在香港或倫敦以全手工製作，植物及布料形態的塑形，加上天然寶石都是獨一無二，據知他下週將帶同新系列參加Venice Design Week。

這次展覽底層是The Vaults活動場地，有更多精緻的設計小物及工藝品，例如以機械臂組裝成的燈具及一整片原木雕塑成的座椅，全是市面罕見難求的職人逸品。