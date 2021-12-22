Fashion
The Dapper Style
Fashion News Trending Items Mix & Match Celebrity Style Shopping Guide Brand Story

22/12/2021

Last-minute Ideas! 帶玩味又不失品味的聖誕造型、禮物、電影和市集提案！

#聖誕市集 #Food Map #Good Old Days #2021xmasplay #2021xmasall #聖誕電影 #2021xmasgift #聖誕活動 #聖誕活動提案 #聖誕服飾
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 汝勤

    汝勤

    本地設計師(MADE IN EDEN)、手作人(EDEN CRAFTS WORKSHOP)及紳士文化平台(WALKING DAPPER)的左腦，主張在細節中透現文化內容，從音樂、電影、歷史、人文...多角度品嚐每個時尚風貌，在現代與傳統的互相激盪之下，道出你我他身上每件服裝的背後故事。

    逢周二更新

    The Dapper Style

　　回想一下，每年最忙的時間總是臨近聖誕那段日子，大家都要清理手頭上的工作、大公司要準備年尾結數、做零售或活動的要在假期衝刺，還未計參加各方派對、準備禮物等等，有另一半或家眷的更要籌劃活動滿足一家大細……在最last-minute的時刻，筆者為一眾毫無頭緒的朋友獻上節日提案！

 

 

　　首先，是閣下的造型。X’mas Sweater又名Ugly Sweater，屬聖誕限定的當造特產，基於其強烈季節色彩、活像一棵行走的聖誕樹，因穿搭難度極高而被冠上Ugly之名。事實上過份浮誇的款式大可避免，除非閣下誓要成為派對焦點。

 

 

　　取而代之是稍帶亮麗的顏色織物，在織法方可面下功夫的cable knitting(圖左)，紋路質感獨特出眾；或者在剪裁上見細緻的樽領、無膊線(圖中)款式也別具氣派；即使要挑戰撞色，依然可以選擇紅白藍(圖右)一類穩陣的組合，保證有格調之餘又可在整個冬天重複穿著，配襯其他單褸或大褸。

 

 

下一頁：推介5套氣氛滿滿的電影、聖誕活動

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應
更多The Dapper Style文章

You May Also Like

#聖誕市集 #Food Map #Good Old Days #2021xmasplay #2021xmasall #聖誕電影 #2021xmasgift #聖誕活動 #聖誕活動提案 #聖誕服飾
More on Fashion

Fashion Columnists

More
放大顯示
名廚煮場

Let's Chill!
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapwineRecipe
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk