Last-minute Ideas! 帶玩味又不失品味的聖誕造型、禮物、電影和市集提案！

回想一下，每年最忙的時間總是臨近聖誕那段日子，大家都要清理手頭上的工作、大公司要準備年尾結數、做零售或活動的要在假期衝刺，還未計參加各方派對、準備禮物等等，有另一半或家眷的更要籌劃活動滿足一家大細……在最last-minute的時刻，筆者為一眾毫無頭緒的朋友獻上節日提案！

首先，是閣下的造型。X’mas Sweater又名Ugly Sweater，屬聖誕限定的當造特產，基於其強烈季節色彩、活像一棵行走的聖誕樹，因穿搭難度極高而被冠上Ugly之名。事實上過份浮誇的款式大可避免，除非閣下誓要成為派對焦點。

取而代之是稍帶亮麗的顏色織物，在織法方可面下功夫的cable knitting(圖左)，紋路質感獨特出眾；或者在剪裁上見細緻的樽領、無膊線(圖中)款式也別具氣派；即使要挑戰撞色，依然可以選擇紅白藍(圖右)一類穩陣的組合，保證有格調之餘又可在整個冬天重複穿著，配襯其他單褸或大褸。

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