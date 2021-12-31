潮濕發霉、乾裂，皮具的疑難雜症該怎麼解決？推介皮具護理保養大法及好物介紹！

寒冬來臨，又是皮褸皮袋皮boots總動員出場的時候！香港的冬天很短，要把握這段時間跟它們相處的日子，順便進行一些保養「增進感情」。

不過，皮具護理產品五花八門、日新月異，該如何選擇？筆者多年來替朋友醫治各類皮具奇難雜症，市面的上保養品幾乎全部試齊，由以前難以網購、必須親赴日本購入的神器，到現在坊間已有不少代理店可買到了。以下是一般最常遇到的抉擇難題，以及品牌之間的大比拼！

提到最簡單的皮具保養，塗油滋潤、防止乾裂是一年兩次例牌的「春秋二祭」。大部份人會選擇日本Columbus的貂鼠油，隨處買得到，所需技術含量又較低，基本上用手揸勻即可。但如果想令暗啞的包包回復光澤，意大利Lorence出產的乳霜或者是更佳選擇，用綿花塗上表面即具備研亮功效，不過留意它偏向液體狀、皮革吸收速度快，若面對較大面積的皮褸甚至沙發，還是貂鼠油會相對容易掌控一點。

雨水是皮革的天敵，既怕留有水漬，又怕水份蒸發後連皮革油份亦一併帶走、引至乾裂，有可能發霉還算後話……所以防水噴霧對於名貴皮鞋幾乎是不可或缺，那麼，選擇日本Amedas還是意大利Lorence的呢？

筆者兩支都試過，同樣相距皮面15cm薄薄噴上一層、待乾，然後又重覆噴上(其間可輕潑水珠觀察效果)，直至發現水滴皆被阻隔不滲進去便算成功。個人認為Amedas強度較高、所需噴上層數較少，而Lorence則性質較溫和，有時候需要噴第四層才見效果，但就絕少出現變深色的情況，用在麂皮也很安全。

不得不提，香港這遍潮濕之地最難搞就是發霉！專業的皮革去霉劑(Mold Remover)似乎是唯一選擇，輕輕一抹即能有效殺死毛孔裡的霉菌，讓皮具重獲新生。或許有人會認為水可以是替代品，看似用濕布能抹去霉漬，但其實是自欺欺人，轉個頭便有霉再長出來，而且那刺鼻的霉味依然揮之不去，還是買支意大利製的Fenice殺霉劑看門口吧，專業配方能夠預防霉菌再度生長，個人認為是愛皮之人的必備神器！