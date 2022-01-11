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11/01/2022

盤點2021年美學品味獨到的Netflix 劇集！疫情下安在家中「翻煲」這Top 3之選！

#Netflix #Movie & Drama #Disney+ #時裝迷電影 #The Serpent #The Defeated #偵探故事 #時裝設計劇集 #Netflix 煲劇 #Roy Halston
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  • 汝勤

    汝勤

    本地設計師(MADE IN EDEN)、手作人(EDEN CRAFTS WORKSHOP)及紳士文化平台(WALKING DAPPER)的左腦，主張在細節中透現文化內容，從音樂、電影、歷史、人文...多角度品嚐每個時尚風貌，在現代與傳統的互相激盪之下，道出你我他身上每件服裝的背後故事。

    逢周二更新

    The Dapper Style

　　由以前買DVD boxset過百小時的多季劇集，到現在Netflix、Disney Plus、Amazon Prime按個制就看個飽，到底「煲劇」的習慣怎樣煉成？

 

        劇集跟電影最大分別便是時間鐘數長得驚人，也許這正是我們渴望逃離現實的反射，單單花一兩小時看齣戲怎麼夠忘我……尤其是第五波疫情來臨，相信將會有更多me time「煲劇」時間了。現在就以美學觀賞角度盤點下2021年筆者心目中的Top3，看看大家有無走漏眼的劇集可以「翻煲」！

 

#1 滄海遺珠的偵探謀殺故事：《The Defeated》

 

       上年度在視覺效果出色的作品有很多，熱門當紅那些自然不用我多提，倒是有些滄海遺珠是鮮有人談論，例如德國劇《The Defeated》。

 

 

       這本屬個尋常偵探謀殺故事，但有趣地方在於1946年的設定，即是二戰後頹垣敗瓦的柏林，也許我們都以為獨裁納粹消失後便回復和平，可是事實上經歷了一大段黑暗時期、成了罪惡之都，而且沒有任何警察(納粹黨被瓦解)的存在。願意自組警隊、調查案件的竟然是一批婦女與學生，在毫無經驗與專業訓練的情況下捉拿兇殺案主謀，過程相當精彩又曲折動人。

 

 

       她們的服飾設計考究，即使穿上殘舊、皺褶的粗糙麻質衫料，依然散發著那時代應有的優雅氣息。男主角Taylor Kitsch亦是一大亮點，不知大家會否記得這位年少時出道的美男子演員，現在飾演墮落警探真的滿有突破，而他身上領帶打法、皮褸剪裁及高腰褲打褶都盡見美術團隊的用心。

 

 

下一頁：改編自真人真事、讓人大開眼界的《The Serpent》

 

 

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