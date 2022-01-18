18/01/2022
電影中的經典時尚單品！《Ipcress File》、《Kingsman》裏，那副源自60年代的英式黑粗框眼鏡
汝勤
汝勤
本地設計師(MADE IN EDEN)、手作人(EDEN CRAFTS WORKSHOP)及紳士文化平台(WALKING DAPPER)的左腦，主張在細節中透現文化內容，從音樂、電影、歷史、人文...多角度品嚐每個時尚風貌，在現代與傳統的互相激盪之下，道出你我他身上每件服裝的背後故事。
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The Dapper Style
要數筆者心目中的間諜小說或特務片之最，坦白說007排得很後……若論英式風格與真實感，Michael Caine出演的《Ipcress File》(1965)就出色得多。就算整齣戲都無甚麼槍戰動作，但卻強烈展現了冷戰時代的緊張氣氛，當中的主角Harry Palmer那粗框眼鏡造型更成就了60年代的經典時尚。
今年Netflix即將重啟為mini series，並由Joe Cole飾演主角，第一件事令觀眾注意到的，相信依然是那副黑色粗框眼鏡吧。
這款英式鏡框原型出自二十世紀初的aviator glasses，到60年代Michael Caine飾演了Harry Palmer間諜系列，間接將此眼鏡變成經典spy fiction造型一部份。改編自Len Deighton的同名小說，首集《Ipcress File》(1965)已是一嗚驚人、俘虜萬千英國影迷，上年傳出reboot的消息後，大家都很期待Joe Cole的版本會有怎樣發揮。
即使沒怎留意英國電影的朋友，提起這種黑色粗框也會聯想起《Kingsman》吧？無錯，該電影美指的確是參考了《Ipcress File》(1965)，而且在《Kingsman》裏Colin Firth的角色同樣叫Harry！實在太巧合了，看來是某程度上的「致敬」。
款式由Mr. Porter授權推出，原型來自英國眼鏡品牌Cutler&Gross的招牌型號0822再稍作修改而成，但個人認為0822的硬朗切割線條更具韻味，《Kingsman》版本的流線型似乎抹去了一點獨特個性。
同場加映，美國亦有類近款式名為U.S.S./ G.I. Glasses，即是70年代美軍官方分發的 United States Safety Service/ Government Issue配給，跟英國的aviator款式(後來的間諜眼鏡)形態相似，值得留意的是造工稍有不同，最明顯是鉸鏈位造了所謂的「七枚蝶番」，是包含七片組件的耐用接駁位。所以縱使款式驟眼看似相同，在設計細節上依然見英、美間的風格迴異，務求優雅抑或志在耐用，今時今日也就各適其適吧。
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