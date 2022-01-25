由紳士洋服到街頭運動風，回顧過去100年的時裝風格，汲取Layering穿衣法的精髓

一打開時裝版的媒體專頁，肯定會時不時浮現「Layering」這個字詞，服裝品牌更經常強調這種層次穿搭概念來刺激銷售，到底要多少「Layers」才足夠？

個人認為這所謂穿搭術其實是理所當然，天氣寒冷就自然穿多幾層來保暖，當中哪件厚、哪件薄、鬆緊闊窄怎樣拿捏，就涉及一點思考了，但身體的感受總是會給你指引，(例如兩層褸都是窄身就肯定會互相頂住，大概動也動不了吧？) 試試看便會明白。

也許有些人會主張穿保暖底衫，但筆者感覺那些質料始於透氣度不足、容易焗出汗，還是主張洋葱式穿衣法。在配襯風格方面，亦有很大發揮空間，讓我們回顧下過去一百年的男裝Layering造型，由紳士洋服、野外狩獵……到街頭運動風格都蘊藏著啟示，從中肯定能夠尋獲不少靈感，用盡衣櫃裡的每件單品、塑造層次感豐富的日常穿搭：



