除了皮革，鎖具也是手袋的靈魂！Hermès、Celine、Cartier、Gianni Versace、Coach，從款式、用料、工藝上，看看哪個品牌的鎖扣設計最為出色！

皮革是一個手袋的靈魂，再怎麼出色的視覺設計，亦需要質感的紋理來表達。可是單靠這主角仍未能擔起一台好戲，那麼還有甚麼合作無間的最佳配角才能讓整個設計事半功倍呢？

不知大家是否有留意常置於手袋的正中央的鎖具就極之耀眼，其次又具實用功能，很多時候更展現著品牌或設計師的誠意，如果要嚴選近半世紀最出色的鎖具款式，各位心目中的排名又會是怎樣？

談到誠意，筆者意指品牌拒絕使用現成的五金，而自行開發模具。雖然很多品牌都會刻一句名子或logo於鎖扣、環或拉鏈牌上，可是造出完全原創的款式往往最有誠意，而Hermès就是當中的佼佼者。坊間可能比較熟悉Birkin Bag蓋面上的turn lock，但是筆者認為Herbag的鎖具更為誇張；一條柱芯連接鎖扣，由多個部份組成，而且全部都要起模鑄造，製作成本高昂。當然，以生產的角度來看，數量夠大的話對於品牌攤分成本絕非難事，但確實佩服這樣精緻又巧妙的金具，雖則使用起來有點不方便……

90年代歐洲時裝界是奢華鎖具的競技場，不少牌子也花盡心思研發自己的開關扣，並以logo元素作為主導。Gianni Versace的人像飾牌是深具代表性，將希臘神話Medusa頭像logo以立體浮雕方式呈現，配合金、銀電鍍色組合叫人愛不釋手。

有趣的是，同期Celine亦有推出概念相近的鎖扣設計，上面刻有個地球圖案，坊間稱之為「金幣扣」款式，據說當年僅推出過一季，現存市面流通量極低、非常罕有。

鑄模、電鍍效果以外，另一重要考慮便是造工。不一定要金碧輝煌的鎖具才算上品，尚有很多方法來發揮工藝創意，例如Cartier的皮革製turn lock車縫得精緻華麗，兩塊不同角度的皮革縫接無瑕，完美包住裏面的鎖具部件。美中不足是耐用度好像欠佳，筆者接觸過很多vintage的皮鎖都鬆鬆散散，加上Cartier常用二層皮料（不是頭層，欠缺強度及真實紋路）實在略嫌不夠高級。

最後不得不提，上袋述牌子跟市面九成九的五金鎖具均以合金製成，本身是銀色狀態，純粹後來電鍍一層金色於表面，所以遇上刮花磨蝕便輕易露出裏面原來的銀色，或者隨時間氧化亦會失去金度。若要避免這個情況，唯有在材質上入手，就像以前的Coach所使用的純銅（solid brass），不管裏裏外外都是真正的金色，無懼刮花又堅固耐用，所以當年這款純銅turn lock設計實在deserves credit！在現今時裝生產上基乎是絕無僅有了。