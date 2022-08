Overiszed西裝很老氣？寧闊莫窄定律：Oversized的孖襟西裝，最能穿出80s時尚味道！

最近Rick Astley重新翻唱1987年的《 Never Gonna Give You Up》,無疑是非常出色的廣告諗頭,新奇在於這尷尬情歌由從前的嘲諷對象,隨著近年City Pop、80’s舞曲復興而搖身一變成熱門party song,筆者幾乎身邊所有朋友都會跳那個舞步。鏡頭下,創意重製多幕經典既玩味又有水準,唯一敗筆之處竟然是Rick…身上的西裝褸!80’s oversized孖襟本來時尚型格,怎麼今日變成了單襟還要窄領窄身MK fitting?太令人氣憤。西裝這回事,真的寧闊莫窄,也沒有甚麼比孖襟更適合oversized了。

