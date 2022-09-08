不定期更新的Random Identities：亦男亦女的無性別美學，忠於自我才最為美麗動人！

選擇適合自身的風格？抑或做自己想做的人？這可以是徹底對立的兩回事。

肥人不能穿slim-fit，矮人不能穿大褸，男人不能穿女裝……那麼一個肥矮男打從心底愛穿女裝slim-fit trench coat又怎樣？好看與否可能並不重要。無錯，選擇適合自己外形的服裝既正面又自愛，但多少是為人家眼球著想而行事。如果一心做自己想做的人，即刻不適合自身也大可硬穿，誰比你更了解自己骨子裏的風格？誰又夠資格品評你的個性？

這方面Stefano Pilati肯定有很多想法，由掌鉈Yves Saint Laurent的七年光景，到轉投Ermenegildo Zegna為品牌改頭換面，注入年輕活力、運動元素，這些系列都滿有個性，但也就是到2017年他創立Random Identities，我們才見識到他最真實一面 — 亦男亦女的無性別美學，忠於自己是非常漂亮動人。大概這是創作人、設計師最愛看的勵志故事吧——捨棄奢侈品牌大企業的榮譽，自立門戶indie有型得多。可是理想與現實總爭持得厲害，Random Identities對上一次發佈新系列已經是2020年尾，雖然Stefano Pilati擺明車馬是要主導自己的遊戲，完全不依循世界各地fashion week時間表，但據筆者觀察這五年來的銷售情況，似乎是有點令人擔憂。

當初Stefano Pilati沉寂兩年、移居柏林後推出的首季Random Identities，可謂先聲奪人，genderless概念前衛又時尚，完全足夠為這新品牌確立基調。一直到release5第五季亦很貫徹其性感DNA，同時又具男裝裁縫牌子的高度attention to details，例如將bomber軍褸幻化成jumer、甚至背心再搭襯裙子，不少設計叫人拍爛手掌。

可是來到實際營銷，Random Identities摒棄了旗艦百貨或企業網店的合作模式，轉戰獨立買手店或Ssence等更多元又年輕的平台，定價卻意外地親民，一件新款大褸上架才賣USD$260。一褸三著的玩味設計對於成衣生產行業算很大膽的實踐，試想像下如此高度原創款式，肯定非廠家供款代工生產（OEM）壓個logo了事，而需要經歷漫長的多次打辦研發，最後僅以USD$260開賣也實在只能稱為「體驗價」。更可憐的是筆者在連續兩次季尾on sale見到它半價促銷，連同某些西裝款式都只需一千港元有找，大量單品也僅數百港元便有交易，跟網購廠牌韓國衫差不多價位，怎對得住Stefano Pilati的牌頭？

看著不少80% off的單品，過了兩季仍舊貨源充足並且尺碼齊全，真叫人心酸。這些款式看來易襯wearable又夠街頭時尚，可是消費者好像解讀不到blocking tee設計上的’anti-logo’用心。到目前為止很多跡象都在暗示Random Identities是叫好不叫座。

儘管理想與現實之間存在距離，看見Stefano Pilati六月在IG post出新作依然叫人震奮，上一回經已是大半年前了，粉絲仿似在追看一部不停期連載卻未有結局的漫畫。對於他本人當然是另一回事，即使忠於自我的代價可能高昂，但自問還付擔得起的話就完全無問題了。