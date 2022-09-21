英女王Queen Elizabeth II葬禮，體現英國皇室承傳跨世紀的著裝文化

Rest In Peace, Your Majesty.

Queen Elizabeth II（1926-2022）的國葬於19／9在倫敦舉行，全國上下都以各種儀式送上最後祝福，對於外國而言又是另一番景象。香港人對這位英女王肯定不會陌生，感覺上似是跨越時空界限的人物，首先屬英國在位最長的君主，70年任內見證著無數戰爭、疫情、政制革新等時代變遷，在歷史事件照片中往往常見其蹤影。加上她是十一世紀征服英格蘭之國王’William the Conqueror’（1028-1087）的直屬後裔，在廿一世紀看來這件事也太超乎現實了。

在國際社會大眾眼中，英女王大概是最歷史悠久的celebrity，在她的葬禮上其他celebrities又會怎樣打扮出席？Westminster Abbey場內可見出席者都穿搭得宜，雖然並非慶典實在說不上是「悉心打扮」，只能說是「小心打扮」吧，重點還是在於悼念女皇而非展現自己。

皇室成員都嚴格遵循formal dress code，男士有軍銜的話便須穿上軍服，無的話就穿深色西裝，所以當日Prince William是身穿軍服，而放棄了頭銜的Prince Harry則身穿Morning Suits（容後介紹）。

女士就如王后Camilla、王妃Kate及Meghan一身全黑打扮，極其量只配戴珠寶點綴，不能有其他顏色布料出現，並且盡量不展露身體四肢。同場的兩位可愛小成員Prince George、Princess Charlotte也遵從了一樣的衣著規條。

王后、王妃出席這類活動時為何都戴Mourning Hats？這是源於十九世紀英國Victorian era的傳統，面紗設計用作掩蓋女士的悲傷神情，以免影響到其後人，所以又常見於寡婦的裝扮上，別稱Widow’s Cap。這次悼念活動上多數女士亦頭戴黑帽，加拿大女星Sandra Oh就配戴了無面紗的版本，她獲邀跨國出席是因為曾受勳’Order of Canada’，這最高平民榮譽正是英女王於1967年所設立的。

大家可能會覺得這些Mourning Hat跟娛樂活動如Royal Ascot、tea party上的Fascinator、Cocktail Hat有點相似？事實上傳統英國活動在著裝上的確存在共通點。例如出席葬禮跟Royal Ascot一樣會穿Morning Suits，這種西裝並非我們常見的淨色套裝，而是後斜圓擺的黑色長褸配灰色褲，像前英國首相Tony Blair這身造型。但不同之處是葬禮的上身包括褸、背心、領帶均全是黑色，而出席Royal Ascot的背心、領帶則可配上鮮豔色彩。

雖然當日不少政界人士身穿Morning Suits，但其實選擇現代西裝的還是佔大比數，例如美國總統Biden、法國總理 Macron、前英國首相Boris皆身穿黑色或深藍西裝，包括領帶全套淨色，依然屬formal attire。當然，還有像David Beckham一類穿得較有自我風格的名人，內裏穿著黑色西裝，再添上深藍色overcoat、cap的打扮也可以非常體面。

遠在天邊一方的香港，連日來仍可見到各式悼念持續，英國領事館門外的花海更是壯麗。到底這前殖民地「事頭婆」何以如此深得民心？相信獲得愛戴的原因跟訪港接觸次數沒有太大關系，最重要還是英國人留下的美學、文化思維，感染力足夠滋養這片土地直至現在。所以悼念女王是自發真心，哀悼時代也是不由自主。