全黑西裝是最高階的造型挑戰？讓電影世界的殺手主角示範，黑色西裝的時尚秘密！

有人說一套黑色西裝是男人必備，見工隨時用得著，應付紅白二事也遊刃有餘。可實際上穿全黑西裝的機會卻少之有少，見工或商務會面時多數會選dark charcoal grey，實黑色總帶點「工作人員」的感覺。婚禮飲宴要著裝隆重的話就直接穿tuxedo吧，喪禮上穿套黑西裝又反而太浮誇。

所以呆板的全黑西裝才是最高階的造型挑戰，考驗到穿搭上的微細美學與觸覺，而發揮得最好的往往就是電影世界裏的殺手角色！想穿黑色西裝卻又苦無頭緒的男士，可以留意下列四位主角如何精妙配搭單品飾物，參透大銀幕裏埋藏的時尚秘密。

第四集也快將來臨了，John Wick再披黑色戰衣上陣，氣派不凡的關鍵除了是Keanu Reeves本人的外表，還在於小小的飾物配搭。稱身剪裁的黑西裝，加上金飾點綴後隨即充滿個人風格，系列頭兩部的造型師Luca Mosca曾在訪問中談及，簡潔的黑色西裝是最能夠突出cufflinks、tie bar、collar bar等細節，強而有力地展現紳士優雅。相比起大紅大紫的亮面圖案西裝，這樣配上金飾的黑西裝搭襯其實更顯奢華，在宴會場合取代晚禮服也可以一試。

早在John Wick登場之前，導演Robert Rodriguez的殺人三步曲已算同類作品中的經典。Antonio Banderas飾演的結他殺手身穿黑色西裝，混搭著西部時尚與墨西哥風格，尖頭斜踭皮靴、西部繡花圖案與窩釘皮帶徹底打破了沉悶，這種western style洋服跟<Pulp Fiction> John Travolta的黑幫造型效果有點相似。最後一大亮點是henley tee，隨性又「佬味」的鈕扣領口，將這套黑西裝帶到放蕩不羈的新境界。

縱使黎明的魅力並非人人能夠領會，但王家衛、張叔平鏡頭下的<墮落天使>殺手造型確實叫人眼前一亮，那個又短又厚的瀏海髮型可是領先了潮流。細味一下這墨鏡、短銀鏈、白背心底衫與開胸裇衫的組合，將單調的黑西裝轉化成反叛的街頭時尚，筆者有時也分不清這到底是韓風抑或90’s style comeback，總之就為造型添上豐富層次感吧。

提到殺手，最後不得不提Alain Delon的殿堂級經典<Le Samouraï>。當大家要穿上全套dark grey或sharkskin西裝又過份「老正」之時，頭戴一頂trilby或fedora便能改頭換面，跟戲中主角的造型一樣跨越時代美學。怕焗怕熱的話，felt hat（絨帽）亦可用panama hat（草帽）取代，在不同的灰階映襯下，守舊的黑色亦頓時顯得脫俗不凡了。