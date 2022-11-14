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14/11/2022

英倫紳士也會做運動！Barbour x Brompton 時尚單車系列聯乘，展現機能服飾優雅一面

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  • 汝勤

    汝勤

    本地設計師(MADE IN EDEN)、手作人(EDEN CRAFTS WORKSHOP)及紳士文化平台(WALKING DAPPER)的左腦，主張在細節中透現文化內容，從音樂、電影、歷史、人文...多角度品嚐每個時尚風貌，在現代與傳統的互相激盪之下，道出你我他身上每件服裝的背後故事。

    The Dapper Style

    逢周二更新

Photo: 由作者提供

　　紳士，運動，時裝。

 

　　城市，單車，雨褸。

 

　　以上事物好像大纜都扯唔埋，紳士裝束怎樣做運動？鬧市裏又如何冒雨騎車？但當你聯想到英國，以上一切也合情合理。Waxed Jacket就是最優雅的紳士戶外運動裝，走在倫敦街頭，你會見Barbour品牌頻繁出現在年青人以至上班族身上，就連英國皇室成員到野外狩獵也是穿著它。陣雨下騎單車對於英國人亦屬等閒事，如此生活日常自然需要相應的機能衣物，單車品牌Brompton本月份便跟Barbour推出了跨界聯乘，一系列充滿生活品味與實用機能的單品應運而生。

 

 

　　Barbour x Brompton這趟第二回聯乘，位於中環置地廣場LG樓層BELOWGROUND的期店限定店將營業至11月14日。不少焦點落在特別版的Brompton摺疊式單車，此設計精良、輕巧方便的優雅單車很適合上班代步，或者駕車到郊外時隨行攜帶。跨越半世紀歷史的它，由70年代創立至今依然堅持在英國製造的傳統。配上Barbour特製的單車袋，塗蠟布料或是格仔圖案的款式都相當吸引，貫徹了全套生活品味。

 

 

　　另一焦點當然是服飾系列，傳統的Barbour Waxed Jacket本身已具備防水擋風及多袋實用功能，兩側腰袋及背後拉鍊袋分別有盛載子彈及獵物的設計出處。格仔裏布、燈心絨領、圈型拉鍊牌、raglan shoulder、storm flap……組合起來就是Barbour的專屬語言。這次聯乘Brompton更加入了單車服常見的橙色螢光物料，編織結構呈疏洞、透氣的格網狀，在腰間亦設兩處開口排氣，保持通爽舒適卻又不失擋雨機能，將運動服飾推向另一個層次。

 

 

　　除了野外紳士形像，Barbour x Brompton系列亦設有隨性休閒風格的單品，例如男女裝夾綿外套很適合日常穿搭，貫徹整個系列的橙色元素，它能夠作正、反雙面穿，在時裝生產角度而言無疑是成本高昂的車縫工藝，試想像下所有包邊、修口都要極盡完美，底面每行車線也要工整、不能馬虎，因為統統要見人。這個軍綠配橙色的組合，令筆者聯想起MA1飛行外套用來發出求救訊號的內裏設計，不知道是否設計師曾經考量的一環？

 

 

　　另一亮點，衣物label及T-shirt print上還可見Mr. Slowboy為系列繪畫的騎車人像，喜歡時裝插畫的朋友不仿留意一下，整體而言跟這位插畫師過往描繪的紳士造型似是個完美呼應。

 

 

 

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