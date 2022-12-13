連意大利或日本頂級皮廠都無法仿傚？皮革中的貴族British Bridle Leather為何如此矜貴獨特？

時裝口味的轉變，影響著我們對奢侈品的定義。很多時，名牌的「奢侈」在於形象塑造，看看那些大字logo帆布tote便知道，消費者負擔的售價並非能夠反映物料成本。除了某幾個終極名牌，現已甚少見到一件高級皮具會註明物料來源，包括是怎樣複雜鞣製的皮革，甚至自家牧場的養牛（像以前的Gucci）。

日本人卻仍然穩守這道防線，今時今日在傳統百貨公司如高島屋、伊勢丹、三等等的紳士或皮具樓層，依然可於貨架上見到最實在的高級皮具，不計奇珍異獸或馬臀皮，最矜貴便要數到來自英國的British Bridle Leather。

Bridle Leather在港、台譯名為馬韁革，或者馬鞍革，在英國自1930年代開始受皇室貴族愛戴而聲名大噪，皮具生產商最主要是Whitehouse Cox、Ettinger兩個牌子，前者在千禧年後打入日本市場並大受歡迎，掀起了英國馬韁革皮具在日本百貨公司的風潮。遺憾地Whitehouse Cox於今年傳出將要倒閉的消息，結束這始於1875年的皮具生產業務，然而Bridle Leather依舊站立於奢侈紳士皮具的頂峰，世界各地至今仍然有不少牌子愛用這種貴族皮革。秉承馬韁革的傳統，製作皮帶更是發揮到其堅固強韌的特性，絕對是可耐用經年再傳承給下一代的皮具。

那到底它怎麼矜貴獨特呢？先從表面說起，正式英國Bridle Leather具有一層標誌性白蠟，帶一定防水效果，隨手抹並不會即時擦走，但長久使用或用布拋光便能見光澤。這層具有透明感的白蠟(俗稱’white bloom’)來自英式傳統秘方，並且需要在鞣製過程中加入，即使是意大利或日本的頂尖皮廠亦無法仿傚，於表面擦蠟的仿製品明顯是另一回事，加上由英國匠人會逐塊皮以人手塗蠟，紋路效果成就皮具獨一無二的個性風貌。關於這道白蠟的由來，據說是為防止馬鞍及韁革乾裂而出現的，因為英國氣候風雨不定又常會下雪，皮革沾濕後封乾時有機會連油份亦一併蒸發帶走，導致馬韁革乾裂便會危害到坐騎人士的性命安危，尤其是皇室貴族就最大件事了，所以防水功能應運而生，亦逐漸塑造成「皇室譽用」的形象。

為何非英國不可？關鍵還在於其鞣製熟成方法。因為當今世上就只剩下幾家老皮廠—Clayton、J. & F.J.、Thomas Ware擁有製作Bridle Leather必需要用到的「下挖式鞣槽」，由1840年起至今已幾乎絕無僅有，歷時接近一年才能鞣製出這樣堅韌耐用的植鞣革(vegetable tanned leather)，皮革纖維密度特別高，堪稱世上最強韌之皮革，正宗馬韁革自然定必Made In England。產量之稀少，成本多高昂自然能想像得到，基本上比高級意大利皮革還要貴出四至五倍的價錢，所以品牌如土屋鞄、Ettinger定價兩三千元一個Bridle Leather wallet真的等閒事，如此「落重本」實在值得欣賞，起碼讓消費者真金白銀花費在奢侈物料的本質上 。