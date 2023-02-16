旅行景點與美食的pairing：逛大阪、神戶的美術館和時尚家品小店，精選附近特色餐廳用膳！

出國不論工幹或旅行，景點與美食實在不可分割，怎能為了遷就行程就隨便在附近找間餐廳？既然遠道前來，不妨預先下點苦功訂枱籌劃，觀光購物的好地方附近一定有完美的food pairing！以下跟大家分享大阪、神戶4個旅遊點與美食指南，預先網上預約就保證不枉此行：

大阪——中之島美術館

中之島可能算不上大阪旅遊熱點，但這裏有公園、圖書館及大量歷史建築，還有幾間藝術館，當中最具規模有較現代的中之島美術館，非常滿足到文化旅遊的條件，可以待上一整天在這個區域悠逛。

Pairing：鮨美壽志

甲級寫字樓林立之間，與美術館步行距離五分鐘有這家鮨美寿志（Edomae Sushi），喜歡Omakase的朋友不容錯過，一頓高級壽司午餐才￥7000，真的物超所值。

這家店走傳統江戶前路線，紅酣飯、車蝦、小肌等等肯定齊備，高級配料如海膽、鯛魚亦有包含，不過筆者最欣賞是漿油漬吞拿赤身，軟綿口感及香氣叫人難忘，在香港實在較難嚐到這種級數。當日主理我們席的長谷川師傅非常細心，預先問及我們想要wasabi（山葵）的份量，又會觀察我們吃下每件壽司的反應，才默默製作下一件。這類傳統壽司店視魚生為「配料」，醋米飯才是「主角」，所以開始前會先來一口純醋米飯壽司，是散發著淡雅飯香的自信之作。

大阪——中崎町

普遍遊客會認為大阪購物區就是主梅田的百貨公司，可是筆者除了買宵夜外是從來不會花時間逗留在百貨，因為大阪可以購物逛街的小店實在太多了，值得光顧的設計師品牌大概數之不盡 。距離梅田僅一個站的中崎町便是個好例子，在這恬靜社區的舊建築裏穿插，可以見到大量家具精品、自家時裝及古著小店，街上的年輕人全部打扮得充滿個性，要在他們身上找到撞衫甚至重覆的牌子亦難，這麼好逛的一個文青區，也許跟你在梅田的酒店僅是步行十五公分鐘距離而已。

Pairing：Salon de AMan To

中崎町區內各有特色的café很多，天人（Salon de AMan To）是筆者最喜歡的一間。位於一間百年木屋裏面，環境寬闊還滿佈各類書籍供借閱，古董家具陳列隨性，加上可以爬梯到上格的座席相當寫意。這家開業21年的咖啡名店，一件toast才不過￥300的親民消費，飲品都有一定水準。重點是在場大多是看書、研讀討論的真．文青，整個畫面寧靜又帶格調，令我陶醉得樂而忘返。

神戶——異人館

提到神戶，多數人會到訪北面的異人館，觀摩從前外國人的西洋建築，也不用我多介紹了，但在此一定要奉勸大家，別花太多時間在遊客聚集的風見雞館一帶！因為山上的魚鱗美術館、維也納館、山手八番館…等等八間館都很值得去，可是全部5pm準時關門，不少人在風見雞館打卡、逗留太久，到發現山上的其他館時已經太遲了，起碼要預半小時腳程走上那些山坡斜路。

Pairing：Ishida Kobe Beef

遠近馳名的神戶牛扒，間間都老字號要怎樣選？筆者目前試過共五間燒牛扒名店，首選推介是石田屋（Ishida）。在餐牌上云云產地與部位當中，特選（A5）神戶和牛西冷的味道是最震撼，入口即溶且香氣四溢，after taste配合紅酒是美妙動人。主廚在你面前烹調的功力加上高級牛扒館的服務當然不在話下，￥1,1400的午餐（110g牛扒）是值回票價。

神戶——榮町通、海岸通

或許有人會覺得只能於神戶待上一天半天，可是這裏又豈止北面的異人館？靠邊南邊海岸的舊居留地，榮町通、海岸通一帶尚有大量滿載個性的飾品、時裝及家具小店，很多都隱身於舊建築大樓內或是樓上鋪，有待大家慢慢發掘，根本不用花時間逛連鎖店或百貨了。

Pairing：Oriental Hotel MAIN DINING

由小店聚集的海岸通購物區步行幾分鐘來到Oriental Hotel，位於17／F的Main Dining餐廳能夠府視神戶的夜色美景，一頓精緻的5-course seasonal dinner也僅需￥7000，在香港大概是afternoon tea的價錢吧。今個冬天以鴨肉作主題菜式，配上豐富又滿有層次感的時令菇菌及魚類，絕對能夠為一天旅程劃上完美句號。