Netflix新劇《Transatlantic》：盡顯經典法國時尚品味，在黑暗時代展現人性光輝

離開自己熟悉的家園，投奔異國再盼望有朝一日回來，這道情緒相信能引起很多觀眾的共鳴。背景還要設定在人間仙境般的法國馬賽，令上週放映的Netflix新劇《Transatlantic》叫人無法抗拒。戲劇動人不在話下，美學品味方面更非同凡響，每集滿佈值得細味的地方。

改編自Julie Orringer的原著小說《 The Flight Portfolio》，故事設定於1940年代二戰期間被納粹極權入侵的法國，當地猶太人慘遭逼害；主角們所效力的‘American Emergency Rescue Committee’職責是暗地裏協助他們偷渡逃亡，非常偉大高尚，卻真有其事。曲折離奇的拯救行動，真人真事來自主角Mary Jayne、Varian Fry等人的英勇事蹟，現在他們都名留青史了。

先談主角Mary Jayne，身為富家女過著豐厚物質生活，每次出場的造型也經過精心安排。豔麗的紅、黃、藍色經常出現，布料圖案非常時尚modern，代表了這位新時代女性跳脫大膽的個性，還有腰帶、珠鍊及耳環等少量配襯點綴，鏡頭下可以見到這位美國人跟其他法國人在衣著打扮上的分別。細緻程度連她房間內的旅行喼亦是1940年代古董Samsonite，可見製作組的認真程度。

其他主角的服飾中則有較多屬vintage，例如皮褸cycling jacket或者大褸，尺碼偏大稍不合身，似乎是古著而非訂製戲服。基本上飾演美國人角色的造型都很多變，每位也有三、四套洋裝、西裝，入夜後就有晚裝、晚禮服，這點是兼顧到舊世界的著裝禮儀。在細節上同樣見到人物個性，較拘謹的角色通常會full set正裝打扮，較開放的角色就會帶點錯漏，例如有幕見到反抗份子Paul Kandjo的吊帶背部左邊是反轉了配戴，大概是別有用心吧。

片中難民造型又是一絕，大量藍色與土黃色組合充斥在畫面。美指團隊在訪問中有透露，40年代的法國服飾普遍帶有色彩，可是劇情交代角色需要徒步走難多天，所以美指花了長時間在衣物造舊效果上，最直接就是採用真的泥土掃刷上去。雖然服飾上刻意帶點頹廢感，但配合馬爾海岸的景致依然是「靚到得人驚」，實在難以想像這是輯戰爭災難片。

最精彩的地方，是主角拯救的猶太難民很大部份是現代藝術家，包括知名的Max Ernst 、Marcel Duchamp 等等，其對白與背景道具更為此劇添上一層韻味。儘管劇情圍繞著人們被極權逼害、屠殺的世界，但演員臉上時常掛著一絲微笑，這是導演刻意的定調，希望擺脫歷史劇的嚴肅氣氛，演員也採用現代演譯方式呈現對白。

難民躲藏在渡假屋裏開派對的一集，實在將美指團隊的造詣發揮到巔峰，藝術家全身上下的造型配飾活形活現。為何要拯救這群不設實際的人呢？大概是一代學者、藝術家、思想家遭到逼害，大家依然可以如常生活，工照開學照返，當下是完全無問題，可是過幾十年後便會察覺到思想文化的落後，回顧歷史才發現欠缺些甚麼。