見證男裝由正裝走向休閒的朝代！紳士風褸除了Harrington Jacket，還有甚麼經典之選？

一件風褸最基本能夠擋風擋雨，倘若提升它的設計、做工到經典時尚級別，很多人都會聯想起英國的Harrington Jacket，誕生於1937年的它活躍於60 年代背景（詳見文章：紳士叛逆育成），然而它並非唯一的風褸經典，平行時空之間還有這件Windbreaker／Drizzler Jacket。

Windbreaker／Drizzler Jacket在日本男裝界一直是備受注目的款式，不少牌子如Real Mccoy’s、Wacko Maria亦有推出過好幾遍，在古著店的普及程度甚至遠超於Harrington Jacket。也許同出一脈，它跟Harrington Jacket同樣採用防水布料與傘形背部設計，但Windbreaker／Drizzler Jacket最大分別是storm flap設於領底，插袋位置有piping包骨，這些細節組合起來就是相當高辨識度。

元祖設計很可能來自美國芝加哥的John Rissman & Son，是早於1940年代初註冊’Windbreaker’專利名稱的男裝品牌，擺脫了1930年代以前的’sport jacket’稱號，正式塑成了「風褸」這概念。在電影世界裏亦時常見其蹤影，例如Robert Mitchum擔演的《Thunder Road》（1958），或是近期一點有《The Rum Diary》（2011）Johnny Depp穿著的模仿製品。

既然有Windbreaker，那甚麼是 Drizzler？這便要談到真正將此款式發揚光大的品牌McGregor。在1944年已可以見到廣告，McGregor將這款風褸稱作Drizzler，或許因為John Rissman & Son註冊了Windbreaker，所以它亦要特地取個名字。基本上兩者的風褸設計細節如出一轍，稍有明顯分別的是Drizzler肩膊位置多了塊斜形裁片。

同一款風褸，但論品牌規模與宣傳力度，McGregor是強勢得多。在1950年以大量插畫廣告針對不同年齡的男士，對準golf jacket這休閒服市場，強調功能與舒適度兼備，更設有青年boy size可作父子裝。對於戰後嬰兒潮誕生的新世代，Drizzler Jacket提供艷麗色彩更是時尚之選，見證著男裝世界由正裝走向休閒的改朝換代，留存至現今的古著藏品數量亦可見McGregor完勝其他品牌。

尤其是紅色Drizzler，現在很多時被人以James Dean《Rebel without a cause》電影造型作招徠，但其實那件訂製戲服並無McGregor的領底storm flap及piping插袋，所以只能勉強稱作Harrington吧。而當年亦有其他品牌的同款在現今古著市場流通，大家可以憑細節辨識是否屬McGregor出品，下回將分享如何解讀各年份標纖以及價格評級！