McGregor經典風褸Drizzler Jacket：由50到80年代的款式怎樣區分？細節逐一拆解！

上篇介紹過跟英國Harrington Jacket非常相似的變奏Windbreaker／Drizzler Jacket如何在美國崛起（詳見：由正裝走向休閒朝代），了解過來龍去脈便是時候研究如何擁有它了。首先要認清目標，若要追求頂級造工的新品，日本製造的復刻Drizzler也滿足到大部分人，不同品牌聯乘、別注版本的布料圖案形形色色。可是若要追求古著真品、時代風貌，原版McGregor Drizzler肯定是頭號目標對象，在二手市場狩獵之前必須有基本了解方能準確出擊！

McGregor Drizzler的原版真品vintage由幾百元至幾千元不等，新舊狀況當然會影響價格，但最關鍵始終是年代價值，基本上愈具歷史就愈珍貴。40’s的初始型號現在已難以尋獲，而50’s - 60’s的算是最熱抄單品，停止於美國生產的70’s-80’s版本則處於較低價位，跟模仿復刻品的二手價值差不多。區分不同時代的方法便是查看標纖，或者簡單觀察以下這些設計細節。

1950-60年代的Drizzler標籤通常有這裝飾框，而且必定有’MADE IN U.S.A.’字樣。細分下，50年代的McGregor商標較多使用裝飾字型，襯線（serif）突出鮮明，步向60年代後期則逐漸轉為無襯線（san-serif），商標下的trademark亦由TM轉為®。設計方面，雖然正面的storm flap、piping pockets貫穿足足半個世紀的樣式，但背面的傘形結構及橡筋修腰位置可以明確劃分出時期。有齊這些特點的Drizzler，只要狀態良好、尺碼恰宜就隨時可以叫價千多元，罕見圖案布料的款式更會過兩千元。

自1970年代開始很多Drizzler並非於美國生產，Mcgregor的商標設計亦改變了很多。Talon拉鍊牌上有斷續的刻線，跟之前的舊款Talon、Serval、Conmar等拉鍊有明顯分別。到了80年代，標籤上更出現中國、斯里蘭卡等產地，背面的傘形設計改為平面再打褶，腰間的橡筋也轉成扣鈕。對比起早期樣式，這形態的Drizzler起碼低了一半價錢，90年代以後的更不在話下。

最後大家要小心留意，還有以下這種貌似50’s McGregor logo字樣標籤，實際上是屬於日牌推出的復刻品，絕非原版古著，可以見到’MADE EXCLUSIVELY’而不是’MADE IN U.S.A.’。在二手價值上就只能當作普通時裝品看待，跟大半個世紀以前的原版真品是兩碼子事，千萬別混淆！