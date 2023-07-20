皇都戲院娛樂大亨Harry Odell的香港故事，你聽過沒有？由《尚未完場》跟大家說下去！

好不容易才終於看到《尚未完場》，這部紀錄片由四月電影節放映到現在，所有場次定必爆滿、一票難求，只好遇上「包場」才有機會觀賞。紀錄片在香港有這麼受歡迎嗎？相信第一個焦點落在皇都戲院保育，跟本土歷史環環相扣，也許不少人曾跟這座外形奇特的荒廢戲院擦身而過，現在才有機會透過此片一睹全貌。然後是背後傳奇人物Harry Odell（歐德禮）的故事，原來香港曾經有過這樣品味非凡的一位娛樂大亨impresario，事業生涯精彩到足夠拍輯傳記電影，然而幾乎被遺忘在歷史洪流當中……幸好，只是「幾乎」。

2016年導演徐岱靈與祁凱達的團隊開始保育皇都戲院，漸漸發掘了前身璇宮戲院及創辦人Harry Odell的故事，不斷搜尋遺留下來的歷史碎片，到2018年籌備開拍《尚未完場》，翻閱過往文獻資料，四出訪問在世後人，歷時五年有多，現在放映於我們眼前的，既是一個瘋狂著魔研究的passion project，亦是一部劇情曲折、精彩吸引的紀錄電影。

Harry Odell憑著獨到前衛的音樂品味，在五十年代起引進大量國際音樂大師及團隊來港演出，由璇宮、皇都到大會堂開幕亦全賴他的貢獻，背後他可是一直蝕本經營的，全為了將頂級音樂娛樂帶到香港。筆者一直認為，「品味」是捍衛本土文化的一道防線，它能夠展現其他地方不可能擁有的特色，Harry Odell的過人品味當然築起了重要一部份。

導演用動畫穿插及剪接技巧說故事，加上Arnold Fang編製的原創音樂，拉近了觀眾與Harry Odell這七十年的時空距離。而這個更像未完的故事，尚有很多訪問片段、周邊資料因為片長所限而未能交待，也就留給「尚未完場 To Be Continued」facebook專頁繼續更新，還有電影原聲配樂在Spotify上架，以及未來將會舉辦的工作坊，跟大家一直走到故事完滿的結局。