奪終身成就金獅獎的梁朝偉終於激動了！從喜劇到文藝片，回顧影帝4部喜劇愛情小品

日前，我們的影帝梁朝偉奪過《第八十屆威尼斯電影節》終身成就獎，引來熱烈關注的是 ——他終於激動了。過往奪得5次金像獎、3次金馬獎與康城影展獎項時，他總是輕描淡寫的致詞，今次罕有地個人流露情感，更提及「香港」這個關鍵詞，讓我們霎時回想他跟本土文化的聯繫，突然間大家都一齊挖掘出他的舊作來討論，例如時尚品味超卓的《流氓醫生》（1995），但筆者過往於不同平台寫過太多遍了，不如研究下其他值得分享的作品，相較於現在他的文藝風格更是天淵之別，看看以下電影有無喚起你心目中的另一個梁朝偉。

喜歡《流氓醫生》的話，相信也會很享受「UFO電影人」其他早期作品，由《金支玉葉》（1996）到《半支煙》（1999）整個90年代實在產出很多經典，當中不得不提是《救世神棍》（1995），同樣由李志毅執導，段段記錄著那個中產又洋化的97前香港。故事講述梁朝偉與陳小春飾演的神棍組合，由老千突然變了真的神蹟顯靈使者。有人認為此片堪稱梁朝偉的cult movie，但論cult其實跟他早年的電影還未有得比，例如徐克的《鐵甲無敵瑪利亞》（1988）。

這部表面看似周星馳吳孟達的成功公式喜劇，落在杜琪峯手上是更添警匪片張力，跟接著那年的《踢到寶》（1992）一樣創意十足，例如戲中主角「沙灘仔」是son of a beach（bitch）的意思，廣東話與英語之間的意念玩弄可算當年港產片的特色。細心留意可能會發現，戲中的梁式喜劇用語及節奏，好像由90年代起貫穿了他多部作品，由《中環英雄》（1991）、《亞飛與亞基》（1992）、《正牌韋小寶》（1993）開始一直數到廿多年後的《擺渡人》（1996），依然能夠找到調子相近的俗語對白。

跟黃子華僅有的合作，所飾演的大陸小混混非常破格、擦出不少喜劇火花，本片對於中港關系的描寫，現在看起來也相當具時代性，那些唐樓場景或中上環街道構成的獨到美學叫人非常懷念。綜觀梁朝偉於90年代上半部的方向以商業喜劇為主，仍未開始踏上文藝路線的他，讓觀眾見識到更多跳脫奔放的演繹，那些小品所展現的不同面向、攝人魅力，絕對不下於他後期獲獎不斷的文藝巨著。

據說梁朝偉擁有自己獨立的造型師，也許這就解釋到何故在眾多不同電影中，即使所有演員的造型都平淡至極，但唯獨梁朝偉的衣著總是特別出眾又有個性。《哥哥的情人》（1992）的大澳漁村或是《三輪車扶》（1995）的越南鄉下，樸素的人物背景下會有個穿麻質西裝、南意造型的梁朝偉吸引著你視線，從前他在每部戲中的衣著亦充滿品味，造型班底真的絕少失手。

上述的影帝梁朝偉演出叫人拍爛手掌，但感覺上始終是很久以前的事，由貼地港味輕喜劇到文藝大片一路有出色導演相伴，近年投歸合拍片後的製作卻是另一回事，一部《歐洲攻略》（2018）足以跌碎所有影迷的心，今年的《無名》、《風再起時》亦唯美得有點造作，真實感蕩然無存，過往的港產片風格仿似只能回味，深陷下去叫你傷感。老實說，上一套我記得的梁朝偉作品已是《一代宗師》（2013），情節扣人心弦，品味拿捏又不溫不火。衷心希望他接下來的作品能與前作看齊，如果主題不是一味圍繞著ICAC反貪逃稅之類，我們大概會看得更痛快。