Summer Knit Tee：英、美、日版有何不同？OG原版不及復刻版吸引？

想感受過去的時代氣息，欣賞舊物之美，首選肯定是當年的OG原版，純粹太罕貴難求、unaffordable的話才會次選復刻品吧？可是還有兩個情況，第一是原版vintage的狀態影響實際著用度，第二是復刻的創意發揮得更有趣，新角度演繹舊工藝甚至超越原著，這麼一來repro就比original來得更吸引了。

收藏1950’s Summer Knit Tee正常面對這情況，留存至今仍然wearable的古著流通量太少了，復刻品便成為日常穿著的絕佳選擇，近年英、美、日不約而同推出這種夏天織物，購買前不仿比較下各地的工藝特色。

流行於1950年代的knit tee，在美國上至高級時裝名店、下至連鎖百貨J.C. Penney's均可大量出產，當年可算非常普遍的夏日針物。驟眼遠觀似圖案印畫，但仔細看便會發現是由多種顏色的線交織而成，具備迷人層次感。可是針織品需要交由專門工廠處理，織盤儀器及人手修正finishing也絕不隨便，來到今時今日fast fashion主導的世代，從研發至生產成本亦比普通T-shirt高昂得多。故此現有復刻50’s knit tee的美國品牌多是RRL、LVC那個級別，一般定價過千元，勝在品牌歷史archive豐富、款式還原度高，設計師要參考美國當地的古著原品亦手到拿來。

踏進日本美式休閒的’Amekaji’領域，復刻summer knit tee的款式選擇繁多，Dry Bones、Groovin High、Wacko Maria……數之不盡的復刻或街頭牌子均有推出自家款式，圖案設計及Made In Japan工藝當然數一數二，手袖及衫腳的拼色羅紋都充滿美感，織法紋路更是五花八門。加上論當地市場Rockabilly風格的受眾夠廣，即使推出短身又boxy版型的knit tee亦不愁無捧場客，圖案hardcore不打緊，大家都欣賞這種原汁原味的設定。

英國的summer knit tee相對豐儉由人，既有奢侈品如Scott Fraser Collection，只作小批量pre-order訂單，或者定價數百港元的Collectif、Madcap、Cathcart Heritage等幾個牌子。可要留意上述只有Collectif是走50’s Rockabilly路線，另外的Madcap、Cathcart Heritage則屬於60’s Mod風格，整體穿搭效果大有不同。最後是版型分別，這三個英國牌子的knit tee衫身較長，同一個碼但長度會比美、日牌子的多出兩寸，喜歡配襯高腰褲的話便需考慮一下。論製作工藝它們也不兒戲，尤其是Collectif有不少由衫身至拼色衫腳一體織造而成的誠意之作，細節足夠賞心悅目。