Old West New Look：只需這件單品，輕易穿出復古型格的Western Style！

Western style在近年席捲時尚圈，好幾屆Pitti Uomo男裝展更仿如牛仔競技場。上至天橋舞台，下至民間穿搭，西部細節總是佔據很多版位，當中相比起風格強烈的cowboy shirts、boots、hats等，較高著用度肯定是western belts，不論簡約時尚抑或Y2K亦能隨意混搭。這些年間大家見證著它歷來的形態轉變，更有趣其實是我們的心態轉變。

在美國，大概很難找到設計師比Ralph Lauren有更從一而終的西部情意結。畢竟在歐洲high-fashion當道的幾十年間，western、cowboy統統被歸類為西部鄉下產物，來自Midwest的傳奇設計師Roy Halston曾明言自己很討厭西部時尚。筆者亦很深印象，小時候觀看美劇常見cowboy boots總是被取笑的飾品對象。反觀在意大利時裝圈子就一直有追隨者，例如潮流紅人如Alessandro Squarzi或是Barbanera品牌主理人，均長期配戴western belt於各式造型當中。

Western style蒙受老土污名多年終於抬起頭來，於時裝界打開一片新天地，很大程度歸功於歐洲奢侈品牌的助力。近年一線品牌紛紛推出「進化版」的西部皮帶設計，省卻傳統皮雕花紋並主打幼身款式，配搭高腰牛仔褲等休閒便服是非常理想。簡單如日常穿著t-shirt、背心出門，一條western belt所提供裝飾性是出乎意料，尤其在寬闊大褸的粗幼線條對比下，更是造型感十足。

皮帶扣是western belt的重點，比起鑲石或者五顏六色的款式，優雅恰好的唐草雕花及鍍銀色最為百搭，也不只限於美式風格，就連日本和服以至法國工裝也能配搭得宜。每個唐草圖案背後其實都具備象徵意義，因為西部皮帶在上世紀屬於牛仔的個人化飾品，工匠會發揮創意為他們鑄造裝飾皮帶扣，靈感多數取材於自然環境、民族故事或重要事件等等，讓它成為珍品於牛仔之間傳承、交換或作為信物，漸漸塑成現今所見的一套獨特西部美學。