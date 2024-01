一件Wool Shirt穿出懶洋洋冬日感！流行於50年代的羊毛裇衫，Overshirt、Shacket是古著原型！

Wool flannel shirt出現於上世紀初的美國工裝及戶外服飾,率領西部潮流的Levi’s 推出De Luxe羊毛裇系列於1940年代大受歡迎,初時技術仍只能’dry clean only’,不久發展到1950年代的Styled By Levi’s系列已標明是可水洗的’wash & wear wool’,到後期終於改良為可機洗’machine washable’。這些羊毛裇衫耐洗耐穿,留存至今依然可以在古著市場上尋獲,以大阪名店Acron為例,一件狀態上佳的原版vintage 50’s De Luxe shirt才不過一千港元,比購買時裝牌子的新品可能還要便宜。當年的扁領loop collar、flap/patch pockets圓邊口袋充滿設計特色,加上Made In U.S.A.質量保證,難怪在古著店的貨架上定必有一列位置。

You May Also Like