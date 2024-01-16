Chevignon聯乘日本牛仔工作室Whoval！專訪丹寧職人石橋大輔，細看傳統刺子繡、襤褸工藝

疫情過後，時尚圈子的跨界聯乘活動變得非常頻繁，經常出現意想不到的驚喜組合。最近法國牛仔品牌Chevignon就跟日本岡山牛仔工作室Whoval進行聯乘企劃，跟過往的合作有點不同，今個系列「Denim Reborn」以可持續概念為主軸，混合了他們庫存的岡山藍染及牛仔布料，經過傳統工藝轉化成全新面貌。設計師石橋大輔（Daisuke Ishibashi）更親身來港示範介紹並接受訪問，讓大家近距離感受洗水廠房的特殊處理技藝。

Q：可介紹一下日本岡山丹寧工藝的獨特之處？業界近年又有發展出新技術嗎？

石橋大輔： 岡山兒島是日本牛仔產品的發源地，由最初進口布料到後來成功自家研發織造，整個歷史發展出這一帶地區的工房與技術，當然還有縫紉各細節部份的職人，以及我們這類負責特殊處理的洗水廠，很多時候一條日本牛仔褲都要經過以上不同單位之手才能完成。新技術方面，就以我們Whoval為例，除了常規的石磨洗水處理，還有不需石磨的特別研發設備，將一般洗水工序下耗用的水轉化成霧氣，最終能夠節省用水高達60%，達至理想的Sustainable denim。

Q：二千年代好像是洗水牛仔的巔峰期，之後流行原色好長一段時間，現在是否又重回洗水熱潮了？

石橋大輔：Whoval多年來一直有替不同品牌進行技術研發及加工處理，所以據我們觀察時裝業界的情況，洗水牛仔的確是重回主流熱潮當中，我們工房的訂單數量有明顯大幅度上升了。也許是市場漸漸對一類產品表示沉悶乏味，便自然對另一類產品展現新鮮興趣，不過總括而言這僅屬時裝世界的潮流循環，其實各種牛仔項目亦有著自己一班大眾或小眾支持者。

Q：除了洗水技術之外，Whoval還會進行甚麼特定的工藝處理？

石橋大輔：日本岡山牛仔的特殊處理還包括造舊與縫補工藝，這些範疇都依賴匠人的經驗及手工去完成。今次Chevignon x Whoval的系列就用上刺子繡（Sashiko），這種手針縫線來自古時的補強及加厚技術，現在變成了絕佳的襯托點綴。補丁工藝則來自襤褸（Boro）的獨特美學，由於古時的布料罕貴得會世代相傳下去，隨年月不斷疊布縫補並洗水出統一的風貌調子，為了呈現以上質感效果，我們在牛仔布料上進行了多種布料重疊，配合適量的造舊磨損技術，讓大家可穿透欣賞到層層交疊下的藍染色彩。

Q：所以色彩算是Chevignon x Whoval的重點考慮？製作上又存在大挑戰性嗎？

石橋大輔：「Denim Reborn」系列除了在洗水處理上Sustainable，另一重點是在補丁（Boro）細節用到Whoval的舊庫存布料，過程中要選取特定的藍染布料，才能在洗水後達到我們滿意的色溫效果。刺子繡（Sashiko）上的紅線點綴，靈感來自日本國旗「日の丸」背後的風景構思，白色代表大地，紅色代表太陽，同時又象徵我對這們工藝的熱情。

製作上的挑戰性也不止於布料洗水，其後還需經過人手縫紉的繁複工序，整體可算是非常耗時的限量生產，例如在三層牛仔布料重疊的處理，厚度上之準確拿捏亦是製作時的重點考量。

Q：你個人最喜歡整個系列中的哪件單品？它具備甚麼令你滿意的條件？

石橋大輔：我首選一定是牛仔和服 （Kimono） 吧，這個款式本身就充滿日本精神，而且在時裝產品欄目上它總是自成一格，徹底有別於其他外套版型設計，卻又往往能透過混合不同物料材質來營造新鮮感，即使不同職人品牌製作的牛仔和服，亦總能散發著與別不同的魅力。一件出色牛仔產品需要具備很多條件，除了剛才談及的種種工藝，其實在微細地方例如棉線應用也非常重要，因為全棉線在洗水後會縮起、令牛仔布產生微小的凹凸立體感，布料色落固然精彩，但每條棉線的色落我們也同樣重視。

Q：最後能私心推介給牛仔迷到岡山兒島的旅遊景點嗎？好像大家都只會去牛仔街及博物館。

石橋大輔：可以來找我們吧！在營業時間我們的洗水工場也有對外開放給客人的。最初公司命名為Whoval就是帶有「Whoever」的意思，即是給任何喜歡復古牛仔的人，我們希望將日本岡山兒島的傳統牛仔產業帶給全世界。

（P.S. 雖然石橋先生有善好客，但筆者建議有意到訪的朋友還請先電郵預約溝通）