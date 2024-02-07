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07/02/2024

男裝世界追上Quiet Luxury！Louis Vuitton 、Gucci、Burberry洗脫街頭形象，重回奢侈製作軌道

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  • 汝勤

    汝勤

    本地設計師(MADE IN EDEN)、手作人(EDEN CRAFTS WORKSHOP)及紳士文化平台(WALKING DAPPER)的左腦，主張在細節中透現文化內容，從音樂、電影、歷史、人文...多角度品嚐每個時尚風貌，在現代與傳統的互相激盪之下，道出你我他身上每件服裝的背後故事。

    The Dapper Style

    逢周二更新

　　曾經有一位時裝買手老前輩跟筆者說過，以前一件高級名牌的奢侈是在製作上，例如到非洲搜購植物原料再在意大利紡紗、運往英國織布然後在法國生產，整個耗時費力的過程完全是極緻質量追求的表現，但這都是Streetwear當道、Social media出現之前的事情了，近十年我們仿似習慣了名牌子奢侈在於簡單易明的Logo、slogan，每件衫的成本主要落在KOL、廣告宣傳等等而非製作質量。然而，隨著上年Quiet luxury的抬頭，一切終於要被改寫了，男裝世界亦紛紛受到號召，讓我們重回高級服飾的正軌。

 

 

　　綜觀剛過去Milan、Florence、Paris三地時裝展與街拍，除了用色風格、潮流趨勢外，最明顯便是巨型Logo、monogram的數量顯著下降，取而代之是低調但高貴的織料，以及講究輪廓剪裁的衣物，不少更直達裁縫訂製級別。例如在Sabato De Sarno領軍下的 Gucci已徹底洗脫過往的街頭或嬉皮形象，著重的是布料垂墜感、皺褶效果、節奏比例等等設計語言，即使黑、白、灰亦能簡潔有力營造奢華氣息。

 

 

　　如果前幾年街頭牌子的風褸、波鞋屬必備單品令一線品牌都爭相推出，今年的主流潮物可能就是一套孖襟西裝，幾乎是各大牌子均有主打的Key item。配搭可以是短褲、軍褸或寬闊剪裁的西褲，但在色調上普遍主張沉穩氣派，最顯然易見是Daniel Lee今季的Burberry系列，重新回到高級男裝Attention to details的本質，現在回看Riccardo Tisci前年的Logo monogram已經覺得有點格格不入了。

 

 

　　最後是舉世觸目的Louis Vuitton 2024 Pre-fall runway，竟然亦有Quiet luxury的份兒，一套接一套的高級洋服，基本上都無大聲呼喊著LV，純粹以一份高級感讓你感受品牌的DNA，就連Pharrell Williams本人也穿著一套淨色西裝，辨識度可能只是在於Cropped length或喇叭褲，但也足夠讓我們重新審視奢侈服飾的標準。

 

 

 

 

 

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