低調時尚革命！Dries Van Noten、Ambush 、Givenchy的Belted Blazer， 一個小細節足以改變整個造型

總覺得有些衣物載有獨特的設計美學，像喇叭褲、牛仔帽之類，作為配搭點綴是一流，卻從來不見是受主流大眾追捧之物，雖然偶有發光發亮的時候，但又未是時候成為甚麼永恆經典。Belted blazer屬近年男裝舞台上又一例子，往往有一班設計師鍾情於這腰帶外掛的設計，經常出現充滿心思的帶扣款式變奏，可是到量產成衣系列就未多見蹤影，或者只是佔很少部份的比重。

Dries Van Noten是愛好此道的設計師，今年春夏系列亦有兩款Belted blazer。有趣是領口的V字沉得很低，束起腰帶時基本上會連同衣領一起綁埋，跟過往其他品牌普遍將領口、腰線刻意升高的做法不同。另外它帶出了重點，就是Belted blazer的布料要夠輕薄才束得好，而這件正用是全人造纖維布料製成，換著是一般西裝料的重量及回彈力可能會顯得強差人意了。

難以肯定Belted blazer早初是在甚麼時間點出現於天橋上，但Dries Van Noten早於2009 F／W（或之前）經已用上這種設計，當年的粗腰帶及針扣更是亮眼。同樣的黑色西裝套用到我們日常穿搭，外掛一條幼身的Western belt亦會有不錯效果，將最平淡的造型一下子推向風格化。這種皮帶配搭單褸在女裝世界會普及得多，皮革顏色與衣衫布料的組合均更見大膽。

據知這種Belted blazer設計是來自軍服起源，第一種是外掛腰帶的軍官服裝，第二種就是帶扣由邊位伸延出來的WWII Dispatch Rider Coat，例如Ambush 2021 F／W的單褸款式正是參考後者的設計，所以如果男士們夥嫌外掛腰帶太麻煩，或者不想費神思考皮帶的款式配搭，這種伸延帶扣的Belted blazer便是最佳替代品。

其實這種設計亦在不經不覺間被變奏了多個回合，低調地發揮到極緻。單是一個扣子就被Givenchy雕琢得美輪美奐，槍黑色Padlock插鎖外形叫人一見難忘，毫無疑問是整個造型的焦點，小小細節卻是無比出眾，突顯了Belted blazer最討人喜歡的一面。