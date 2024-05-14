當日本潮物遇上香港設計師：SCENE x Sonic Lam手工變奏80’s經典棒球褸，媲美High-fashion天橋奢侈品！

日本潮流教父石津謙介率領的Ivy時尚曾經在60年代掀起巨浪，接著於70年代創立了品牌SCENE，主打深受年輕人歡迎的美式休閒風格。品牌最近聯同本地時裝設計師Sonic Lam（林偉強）推出了一系列棒球褸款式，在中環置地Belowground開設期間限定店！

日本潮流教父石津謙介率領的Ivy時尚曾經在60年代掀起巨浪，接著於70年代創立了品牌SCENE，主打深受年輕人歡迎的美式休閒風格，香港人可能未必認識以上歷史出處，但故事發展至80年代時裝店Ice Fire在本地開業並販售SCENE，再到90年代的輝煌時光足以成為香港人集體回憶。幾年前閉店了的Ice Fire終於在上年捲土重來，最近更聯同本地時裝設計師Sonic Lam（林偉強）推出了一系列棒球褸款式，件件充滿獨特的手工質感，在中環置地Belowground開設期間限定店（至2024年5月22日）跟大家見面！

Ivy Style總是給人青春活力的感覺，Sonic亦是一樣，每次發表的創作都具有一種生命力，亂中有序的拼貼，生猛的顏色混搭，加上充滿職人靈魂的手工製作模式，就是他作為一位獨立時裝設計師所展現的風格，歷來與不同品牌單位合作的企劃亦很貫徹一份本土味道。這次重新製作SCENE過往大受歡迎的棒球褸，據知是參考了不少以前SCENE、Ice Fire及日本Van Jacket（同樣由石津謙介所創立）的資料庫，對背後的學院時尚文化有深入了解後，才醞釀出這一系列創作。首先是用多條領呔車縫而成的菱格Quilted效果就叫人眼前一亮，交織出Ivy、Streetwear共治一爐的畫面，充滿故事性吸引人細看研究。

另外筆者特別欣賞幾款帶有刺子繡（Sashiko）效果的款色，例如用印度Kantha Quilt製作的棒球褸，帶有民族色彩又散發著復古氣息，化學作用出人意表，足以媲美High-fashion天橋奢侈品，同時作為街頭潮物亦充滿誠意。還有濃厚東方色彩的被套，轉化成美式棒球褸是萬分驚艷，大家可能從來無想過這些傳統被套有如此細看觀賞價值，讓人重新審視這套美學，而且橙與粉紫色的華麗配搭也反映出設計師的品味觸覺，能夠將不起眼的材料Upcycle到另一境界。

Sonic將整個製作過程的影片記錄放了上社交平台，全程逐塊手工拼貼無花無假，這些背後點滴充滿追看性，正如這次Ice Fire店內放置了以前香港及日本鋪頭的舊照片，拿起來細看的客人都百感交集，幕幕回憶片段與親切感撲面而來，帶有這種質感的街頭時尚往往才是最動人。