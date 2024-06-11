《荒野謎團》第二季開播！以跨時代美學，衝擊視覺和傳統觀感

破舊立新從來不是容易，在眾多西部主題劇集湧現美國串流平台的這幾年間，帶有未來色彩、穿跨元素的《荒野謎團》（Outer Range）算是突圍而出， 卻因為在疫情中拍攝拖慢了進度，Amazon Prime繼於2022年播出首季後，終於等到2024年的上周才播出第二季。雖然Sci-fi Western並非甚麼新鮮事，可是能透過跨時代美學引領觀眾眼球，仿如穿越時空、遊歷異地的體驗實在非常吸引，此劇更勝在帶有一份偏離調子的兀突感。

男主角是經常演出荷里活英雄片的Josh Brolin，基本上他一出場你就感受到氣氛有多Serious。由於整個故事以「黑洞」作為懸念貫穿劇情，真實感的營造對於觀眾投入是不可或缺。片中很多角色造形跟現實裏的美國Wyoming牧場人物也許大有分別，例如Lili Taylor長期穿戴著Bandana、Western shirt全套「Full gear」造形，感覺像西部片裏的人物多於今時今日的牧場主人。不過鏡頭一轉，回到角色年輕時的1980年代還真叫人眼前一亮，Cap帽配Suck coat及粉色Western shirt所呈現的少女味，與先前（年老版）所形成的強烈對比十分有趣，充滿想像空間。

另一條故事主線是關於Imogen Poots所飾演的神秘女子，「神神化化」的角色設定令故事生色不少，由嚴肅寫實的調子一下子變得瘋狂玩味，穿著藍染衣物、帶點野外及民族風格打扮的她，突然以大紅色連身褲造型登場，與同樣身穿大紅色西部裝的Noah Reid演出一段歌舞戲，劇情完全脫軌卻又趣味超凡。這一幕的美術設計是全劇最令筆者難忘的，接著那段槍戰情節亦有別於一般西部片，高潮轉折叫人喜出望外。

千篇一律的戲劇多的是，一部Sci-fi Western要給觀眾新鮮感是談何容易？甚麼外星人、穿越、鬼怪、陰謀論…都被拍過了，最後想創新仍是要從人物描寫著手。劇中女警長的角色設定是已婚同性戀、少數族裔還要經歷民主選舉來升官，這樣的背景題材相信在很多國家地區也寫不出來。編劇界都希望推陳出新，卻偏偏是要先有創作空間才能談創新。