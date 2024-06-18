直擊意大利男裝展Pitti Uomo 106：謝絕設計師、廠家及KOL進場，華衣麗服背後最真實一面 ！

一連四日的Pitti Uomo男裝展剛於佛羅倫斯正式完畢，忙到喘不過氣的買手、傳媒或品牌代表應該現在才定過神來，在社交媒體回看過去幾天遇見的人和事。來到第106屆，基本上已經發展到超出時裝展銷會的範疇，場外場內皆不斷有活動、派對在進行，筆者伴隨的Suit Artisan團隊遊走於拍攝與採購之間，看看是否跟外界所想像的畫面一樣。

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會場位於1534年建造的堡壘Fortezza da Basso，在充滿歷史感的圍場之內舉辦時尚活動是非常歐洲人的事情。首天早上10:30am人流已經開始湧現，未踏進會場已有攝影師在拍下行走中的進場人士，而場內亦有一大批攝影師，基本上就是遇到他們感興趣的造型便會拍照，再交給Pitti Uomo大會官方挑選使用，所以大部份人都悉心打扮出席這個活動，也許這群買手、店主或傳媒人本身便很具個人風格，從一些古董飾品或妝容、髮型亦可見識到他們相當貫徹。

歐洲各地有不少洋服店主或裁縫團隊均有到場，因為其中一個展館「Fantastic Classic」有大量的紳士品牌參展，服裝類有Brunello Cucinelli、Caruso、Eton等等大名，飾品皮鞋類則有Albert Thurston、Loake、Tricker’s等大家熟識的廠牌。這群洋服狂熱愛好者身上的工藝細節叫人賞心悅目，西裝上的拿坡里式肩膀（Spalla a camica）、米蘭鈕門（Milanese buttonhole）或是胸前的圓邊明袋（Patch pocket）才是真正的show-off。

這樣的活動當然不少得一眾Influencer／ KOL，他們可算是佔了宣傳版面相當大的比例。有趣是Pitti Uomo登記入場證的過程十分嚴謹，既有Deadline又不設即場登記，跟一般時裝展會（基本上放低張卡片便能入場）非常不同。加上謝絕設計師、廠家及Influencer／ KOL（除非由大會邀請）的規矩，完全只供專業買手進場，確保不會是為其他目的而來。可是結果焦點還是落在場館外的網紅，據知參展商的情況也未如理想，館內的人流遠遠不及外面多，很多過往曾參展的品牌這次都選擇在市內自行Pop-up Showroom。

單純以時裝造型看來，Pitti總是一貫的多元，像個雲集街頭、洋服、運動、古著…服飾的大形派對，大家從遠處便留意到對方身上的有趣細節，展開激情對話也不需要熱身。例如這件極罕貴的原版1950’s Mac Murray在會場上發光發亮，物主急不及待跟筆者分享它的細節，這種共通語言似乎是最能夠跨越國際地域界限。