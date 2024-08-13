可持續發展只是宣傳字眼？Ethical Fashion背後的反思 ：回收為了永續時尚還是繼續購物？

若果在一百年前出現Fast Fashion，很有可能成為民間大眾的福音，整個時裝產業發展亦隨之改變。但若果在一百年前出現Sustainable Fashion，大概只會被視為容洞概念，想像得到是難成氣候。一切都講Timing，在地球不勝負荷的21世紀就是最佳時機去宣揚永續時尚，當每個Fast Fashion牌子的官網也有幾十頁解釋自己怎樣Sustainable／Ethical，反而更叫人好奇窺看它的真確性。

愛護環境、改善生活是人人喜歡的事情，永續時尚不會嫌多，只是我們開始習慣了這個推銷時尚的關鍵詞，Sustainability成了時裝發展會或網絡宣傳發佈必提之字眼，比較似為滿足建構SEO的例行公事。這裏不僅針對Fast Fashion，其他時尚產業亦可以存在一樣問題，只不過Fast Fashion品牌在店內設置回收站，給你一個斷捨離的機會讓自己心裏好過些，但捐贈後隨即送上一張購物優惠券，讓你光榮重返戰場，Recycle又變成合理購物甚至Overconsume的理由，想起也有點可怕。

另一方面是產品本身，布料會否含有毒化學物質？所製成的衣物又是否足夠耐用、值得回收？不然大費周章處理一堆無法Reuse／Resell／Recycle的劣質衣物，繞一大圈最後送到堆填區還增加了碳足印。當然，很多時裝企業亦標明使用有機布料，生產時不會排放有毒污水，供應商及勞工的權益都得到保障之類，甚至高透明度到公開廠房名單，這方面H&M好像做得比Zara優勝。

Recycle總是叫人充滿憧憬想像，將自己嫌棄的舊衣物一口氣捐出去，無眼屎乾淨盲，又可寄望它們落到有需要的人手上、再有一番作為。事實上回收是非常困難經營的業務，撇開環保理想，二手衣物對很多國家本身的布料及服裝產業亦會造成打擊，所以被運到第三世界轉售或Downcycling製成其他物品的機會非常大，但這可能已經屬好的情況，因為最壞結果是淪為垃圾，就以美國為例，每年回收後最終送往堆填區的衣物是高於60%。個人認為如果是稍具美學、工藝價值的服裝，或者像古著有交流分享的圈子，透過互相交易買賣「內循環」其實也不錯，大概比隨手掉進回收箱更好。

永續是目標，回收只是手段之一，得益最大可能是品牌企業。如果透過二手買賣最終能達至可持續發展，得益的更可以是大眾消費者。上年Vestiaire Collective的廣告「Think First, Buy Second」直接攻擊速食時尚，並於平台禁售H&M、Zara、Topshop等等，可見該公司的決心與影響力。香港人較多用的Carousell同樣是偉大發明，斷捨離之餘，替衣物拍照時給你最後機會翻看它的美麗細節，回想起初次遇見那刻被吸引的畫面，好好來一場道別。