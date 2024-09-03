中古Cartier大有市場？Les Must de Cartier手袋：一見難忘的酒紅色、見證半世紀的經典金具

在外國旅行逛古董鋪或奢侈品中古店，Cartier手袋往往率先吸引到筆者的眼球。也許那個酒紅配金色組合實在太標誌性，即使論皮質它可能不及其他牌子的手感軟熟，鞣製方法更非LV、Celine一類的高級天然植鞣，可是它的金具卻總是最耀眼出眾，在昏暗的古董店裡閃閃發亮。這些在古著市場上最熱搶的中古Cartier ，基本上都可追溯至1973年面世的「Les Must de Cartier」系列。

據知此系列由1973年活躍至2000年代，產地由早期的法國、意大利到後期的西班牙製造。查看當年的產品小冊子介紹，這種Bordeaux酒紅色是採用Natural dyes（天然染料）調配，才能染製出這經典的酒紅皮具系列，加上凹凸分明的「Double C」壓印有著極高辨識度。打從1902年開始Cartier便是英國、西班牙、俄羅斯等多國皇室的指定珠寶商，皮具方面更深受Prince de la Moskova、Princess von Hohenlohe等歐洲貴族愛戴，所以到1973年Cartier以自家早期的皮革工藝推出「Les Must de Cartier」系列，可以說是重塑經典的第一步。

皮革以外，最值得欣賞的著眼點當然是中古Cartier的金具。試想像下，70年代尚未流行現今採用的化學電鍍技術，皮具上的金扣、包角能夠相隔半世紀至今依然保持金黃亮麗，所採用的包金技術應該非常超卓，而且含金量較高。筆者見過不少皮革損耗情況嚴重的Cartier手袋，金具卻仍然是發光發亮的狀態，果然是製作金銀珠寶起家的品牌。持有者Richemont Group亦察覺到這些中古袋款的受歡迎程度，於是在幾年前重新推出「Les Must de Cartier」系列，可算是重塑經典的第二回，但並無用上原作的黃色金具，這正好是分辨中古原版、復刻新品的簡單方法。

提起Cartier手袋可能大部份年輕女士都會想起Lily Collins，戲裡戲外的《Emily in Paris》她均有拿著Double C、Panthère等款式出現，雖然那個「Bordeaux」已改變為更鮮豔的色彩調子，但品牌的忠實擁躉似乎亦樂於見到這個時尚新一頁。