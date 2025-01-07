一個可掛衣置物的手袋！從Gucci和Louis Vuitton的中古手提箱，看舊年代的實用設計

在歐洲逛古董店的體驗讓筆者見識到將Steamer Trunk（旅行箱）變成家俱的可能性（傳送門），而在日本逛中古店就打開了我對袋包功能的眼界，最意想不到是從前Suitcase（手提箱）的多樣性，會針對各種衣物而製作形形色色的精密內置機關。

筆者最欣賞Gucci以橙啡色豬皮製作的皮具系列，照推斷是八、九十年代開始出產的。Pigskin的紋路雖然不及Calfskin幼滑，但充滿質感的天然顆粒感非常難得，對比起現今所有皮具的荔枝紋、手掌紋全屬人造壓紋效果，真正的動物頭層皮紋來得更有獨特價值。唯一略嫌不足是當時流行採用膠牙拉鍊，縱使還未曾有過用壞的經驗，但感覺上始終不及金屬拉鍊的華麗高貴。

內部結構是設計重點，很多會備有特製衣架給你安放多套衣服，在旅途上井井有條、不會輕易走位，那些金屬衣架更全是特別鑄造的形態，只為該手提箱而設，非常有誠意。筆者也有見過可以整個180度打開、懸掛起來的版本，讓你到酒店打開便即可使用，或者融入為衣櫃裏的一部分。還有專為西裝或特別服飾而設的衣袋，外觀上都是精緻絕美的皮具，難以想像當年為旅行而設的種類如何廣闊繁多。

現今的手提箱多數是滾輪款式，塑膠或金屬製作的外殼總是欠缺了皮箱的優雅。其實幾十年前的皮箱亦有加上滾輪設計，若接受不到全手提的話大可以選擇這種「混合體」，例如Louis Vuitton此款式就保留了匠氣的皮具造工，同時亦有方便應付舟車勞頓的滾輪。

內裏除了掛衣架結構，從前亦很流行用橡筋袋設計。不只兩側，有些更是一打開行李箱裏面全是大大小小的橡筋袋，讓你摺疊放置不同衣物或小物。無金屬衣架的好處是輕盈靈活得多，卻就解決不到衣服會弄皺的問題，到步酒店後隨即要開始燙衫了。