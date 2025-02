最夢幻的英國紳士回歸！Dunhill Fall Winter 2025/26：一場剪裁輪廓工藝的低調對話

提到復古,Simon Holloway曾透露有參考過Duke of Windsor的著裝風格,這位品味過人的英國皇族曾為現代男裝定下基調,Dunhill今季的格仔單褸配燈芯絨褲造型,不論款式還是顏色配搭,也活像Duke of Windsor當年的打扮,只是將歷史照片裡的貴族度假畫面,換成今時今日米蘭的時裝舞台。

