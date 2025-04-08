從時代劇看時尚！美劇《1923》：細看經歷科技洗禮、經濟大蕭條下的不同角色造型

觀看時代劇的一大樂趣是欣賞服飾細節，張開眼睛感受過去難以捉摸的時尚。歐美劇集更著重講求真實感，早前Paramount Plus發佈的《1923》第二季劇照就相當到位，從演員姿勢、拍攝手法、調色以至菲林邊框效果都非常「入戲」，誓要帶領觀眾穿梭時空一樣。正式播映後當然無令人失望，本周即將推出的大結局一集更叫人引頸以待。

《1923》的有趣之處在於故事背景會隨時代急速推進，設定於美國北面Montana的牧場由第一季經歷汽車、電器等科技洗禮，到第二季更描寫到禁酒令與經濟大蕭條等歷史事件，主角Dutton家族的所有成員亦會因工作職業而出現造型特色轉變，例如牛仔的Chaps會有皮革或皮草兩種版本，年輕一輩比較多戴皮帶而老一輩就用吊褲帶。女性角色之中，的城市人打扮又會與牧人存在極大對比，前者明顯傾向受當時的歐洲風尚影響。

主角之一Spencer Dutton是全劇最平面的角色，典型的冷酷勇猛正義英雄，可是不得不承認他屬全劇最亮眼一角，大概是演員Brandon Sklenar的顏值太高，而且劇組安排他瘋狂多變的造型轉換，從非洲狩獵、派對晚禮服、階下囚勞工到西部牛仔等等，他的角色總是隨故事發展不停換衫。美中不足的他有點過分健美，那副身形實在不似個無餐溫飽的階下囚，加上零毛孔美肌到連眼袋也沒一點，難以說服觀眾是個飽受戰爭後遺困擾、晚晚席地而睡的軍人吧？相比之下其他大部份角色都寫實得多，意大利黑手黨一段更是神來之筆，輕描淡寫也足以營造1920年代Jazz Age大亨的氣息。

可能香港觀眾不太留意，此劇的世界觀其實還貫穿了另外兩套劇集。2021年播出的《1883》率先描述Dutton家族如何遠征到Montana拓荒，定居經營牧場到下一代人延續本劇《1923》的故事，家族發展到現今時間線便是2018年由Kevin Costner主演的《黃石公園》（Yellow Stone）。一脈相承的設定充滿追看性，作為觀眾看著Dutton家族的百年風浪起跌也產生了深厚感情。

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