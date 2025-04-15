喚起60年代意大利電影美學印象：Brunello Cucinelli「Cinematic Symphony」系列，貫徹Quiet luxury風格

Mr Porter可算最會經營Capsule collection的網店，過往的電影聯乘系列均獲得空前成功，最近夥拍意大利奢侈時裝屋Brunello Cucinelli推出了「Cinematic Symphony」系列，主題意念啟發自1960年代的意大利經典電影，即使香港消費者捉摸不到產品的低調魅力，也定會感受到歐美宣傳手法跟亞洲的強烈分野。

如果「Cinematic Symphony」企劃在香港登場，肯定會直接炒車死亡。1960年代意大利名導作品對後世美學影響深遠，但要用它來包裝一個成衣系列，首先要消費者具備充份文化認知才能引想共嗚，這方面相信對歐洲人十分可行，普遍人想起《生活的甜蜜》（La Dolce Vita）的羅馬夜色也充滿畫面，既是主流口味亦是強大的軟文化。香港這邊則向來以偶像掛帥，男明星大頭廣告總是舖天蓋地，更離奇地建立出一套崇尚可愛的男性審美。如果以60’s Italian Cinema男裝品味在香港作招徠，看得明白的人肯定少之有少，在社交媒體的大數據表現更是死路一條。

回到《Cinematic Symphony》本身，由Brunello Cucinelli製作的49件成衣所組成，基本上就是徹底的Quiet luxury，品牌向來強調Cashmere的頂級質感或淡麗的染色風貌，在外觀設計上其實沒有太大獨特性。可能對今時今日的奢侈品消費者而言，更獨特設計的針織領型、更精緻刁鑽的圖案織法也無法吸引他們，大大小小不同價位的品牌選擇眾多，會花上萬元買件Brunello Cucinelli針織衫的人，大概並非單純著眼於產品本質，而是背後遙不可及的歐洲貴族渡假風情。

總括而言這肯定是個成功的聯乘企劃，意國電影美學氛圍彌補了網店的不足，現在即使沒有實體店給你試穿，全個系列的塑造還是實在又完整。說穿了，一套黑色西裝可以是G2000，又可以是Marcello Mastroianni，只要你能成功喚起大家對電影《八部半》（8½）的回憶想像。