舒適與時尚兼備：鈎織Polo Shirt到短袖Summer Knits，夏天織物首選！

普遍人對織物的印象是「冬日限定」，但筆者覺得夏天才是針織的天下，當一般T-shirt、背心顯得了無新意的時候，不少品牌的Resort Collection其實在默默地展露誠意，以下幾種舒適又充滿造型感的夏天織物，時尚之餘更具工藝欣賞價值。

在云云奢侈品牌的針織當中，Crochet（鈎織）可算近年定價最高最熱門，這種獨特織法能夠帶來強烈的立體線條與質感，用來製作Polo Shirt、Pullover都非同凡響，如喜歡款式簡單卻又在製作上別出心裁，而且不介意偏厚重一點的夏天衫，Crochet肯定是筆者推介的首選。

談到Summer Knits當然不少得短袖Shirt或者扁領Camp shirt，這些鮮豔拼色組合、方正Boxy剪裁、保齡球裇細節大部份是來自1950年代的美國Rockabilly風格，數年前筆者也有介紹過一些專門的牌子，幾年後的今日是更多品牌加入戰陣，在選擇眾多的情況下，大家可以不仿在物料上更挑剔講究一點了。

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最後是很多人視為夏天必備的橫間水手衫Sailor/ Breton Stripe Tee，同樣存在著形形式式的織法，有的講究橫間數量、歷史典故設計，有的講究版型剪裁上的觀感，彼此都在傳統與時尚之間拿捏，但提到近年最有趣是流行營造錯視效果，如製作成Print tee是相當容易，但試想像全作是俐落完整的織物就更顯誠意了，盡顯背後製作團隊的功架。